港星王喜回香港銀行辦事 不滿被斥插隊與人爆鬧「呱呱嘈」

王喜不時在社交平台爆料。（取材自Instagram）

AI摘要 文章摘要整理： 王喜返港清理家人舊物期間到銀行使用自動櫃員機，因排隊安排與旁人爆發口角，事後其敢言作風與過往爭議再被提起。

59歲的香港 男演員、歌手及前電台主持人王喜（原名鄺毅怡），以無線劇集《烈火雄心》系列的消防員「駱天佑」一角為人熟知。他近年移居台灣、英國等地居住，近年淡出螢幕，常在社交平台分享生活瑣事，十分敢言，不時拍短影音爆料。日前他回港清理家人舊物，因自動櫃員機排隊與人起衝突。

香港01報導，王喜日前以「《今日麒麟怪》排隊X」為題拍片，他透露去銀行排自動櫃員機，見到四部櫃員機有兩個男人正在操作，後面各自有另外兩人排隊。此時一人使用完畢離開，後面的人上前，王喜便前往去該無人排隊的櫃員機後排隊。此時旁邊排隊的男人斥王喜：「排隊呀！」王喜解釋是分了兩條隊，之後王喜又憤而斥責該男子「呱呱嘈！」看來相當不滿。

王喜入行前曾任皇家香港警察，1989年任職機動部隊時，曾因在火場奮不顧身救出同袍與市民，被列入警隊「十大英雄事件」。

1990年起投身演藝界，憑藉剛毅形象在《緝私群英》、《雷霆第一關》等劇飾演紀律部隊角色，奠定一線男主角地位。1990年起他投身演藝界，憑藉剛毅形象在《緝私群英》、《雷霆第一關》等劇飾演紀律部隊角色深植人心，奠定一線男主角地位，並曾涉足樂壇。

王喜近年因政治立場與敢言作風屢受關注。他於2021年先後移居英國與台灣，其後在台灣桃園機場接受PCR採檢因流鼻血而「通緝」醫護，引發社會輿論爭議。