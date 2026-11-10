香港海洋公園摩天塔故障 42人困高空2小時 消防游繩救援
香港海洋公園「海洋摩天塔」發生信號故障，42人一度被困高空近2小時，最終在消防與職員協助下全數安全脫困，機電署正調查事故原因。
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香港海洋公園「海洋摩天塔」發生信號故障，42人一度被困高空近2小時，最終在消防與職員協助下全數安全脫困，機電署正調查事故原因。
香港海洋公園的機動遊戲設施「海洋摩天塔」9日午約2時21分突然發生故障，塔內42人包括一名職員被困停留在70米半空近兩小時。消防接報到場救援，陪同被困遊客沿樓梯步行返回地面，惟當中一女遊客因行動不便，要由消防「飛將軍」游繩帶落地面，其間無人受傷或不適。
文匯報報導，機電工程署正就事件展開調查及要求海洋公園提交報告。海洋公園表示，會為「海洋摩天塔」進行全面檢修及重複測試以確保安全。
機電工程署署長潘國英表示，若有園區的機動遊戲出現故障，按現行法例要求，園區需通知機電署及向署方提交報告，其後署方會派員調查事故成因，並且與園方訂立應對方案，防範同類事件再次發生。
海洋公園發言人表示，9日日下午「海洋摩天塔」在運作期間出現信號故障，安全系統啟動，因此暫停運作，其間載有41位遊客。遊客在工作人員帶領下，由下午2時45分開始逐一從摩天塔中間的安全通道離開遊戲設施，第一位遊客於25分鐘內安全回到地面，至4時13分另外40位遊客安全回到地面，當中一位行動不便的遊客，則在消防員協助下於三分鐘內由摩天塔外部回到地面，所有遊客均無大礙。
海洋公園將為「海洋摩天塔」進行全面檢修及重複測試以確保安全。
消防處表示，接報後消防人員迅速到場，當中40名被困遊客由海洋公園職員陪同，沿後備樓梯撤離。另一名被困女遊客因行動不便，由消防處高空拯救專隊隊員使用高空拯救工具帶回地面。
「海洋摩天塔」1992年啟用，曾多次發生故障導致旅客被困，最近一次在去年5月。翻查資料，當日17名遊客被困近兩小時，至當晚9時56分才在工作人員帶領下，遊客經摩天塔中間的安全通道離開。海洋公園翌日始公布事件，稱已向機電工程署匯報及暫停運作「海洋摩天塔」至另行通告。
根據海洋公園網頁，「海洋摩天塔」位於海洋公園高峰樂園的「海洋天地」海拔200米高位置，是東南亞其中一個最高的觀光塔，讓遊客飽覽南中國海360度的環迴景致。
事發於9日下午約2時21分，海洋摩天塔因信號故障停運，塔內共有42人受困，包括1名職員。眾人被困在約70米高空，約近2小時後才逐步獲救返回地面。 消防到場後，40名遊客在海洋公園職員陪同下沿後備樓梯撤離；另1名行動不便女遊客則由消防高空拯救專隊以游繩工具從外部帶回地面，全程無人受傷。 機電工程署已按法例展開調查，並要求海洋公園提交報告，以釐清故障原因及防範同類事件；海洋公園則表示會為海洋摩天塔進行全面檢修及重複測試，確認安全後才再運作。
精華 FAQ
事發於9日下午約2時21分，海洋摩天塔因信號故障停運，塔內共有42人受困，包括1名職員。眾人被困在約70米高空，約近2小時後才逐步獲救返回地面。
消防到場後，40名遊客在海洋公園職員陪同下沿後備樓梯撤離；另1名行動不便女遊客則由消防高空拯救專隊以游繩工具從外部帶回地面，全程無人受傷。
機電工程署已按法例展開調查，並要求海洋公園提交報告，以釐清故障原因及防範同類事件；海洋公園則表示會為海洋摩天塔進行全面檢修及重複測試，確認安全後才再運作。
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