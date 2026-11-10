香港海洋公園摩天塔故障 42人困高空2小時 消防游繩救援

香港海洋公園的「海洋摩天塔」昨午發生故障，其中一名被困乘客需要消防員游繩救援。(取材自香港消防處)

AI摘要 文章摘要整理： 香港海洋公園「海洋摩天塔」發生信號故障，42人一度被困高空近2小時，最終在消防與職員協助下全數安全脫困，機電署正調查事故原因。

香港 海洋公園的機動遊戲設施「海洋摩天塔」9日午約2時21分突然發生故障，塔內42人包括一名職員被困停留在70米半空近兩小時。消防接報到場救援，陪同被困遊客沿樓梯步行返回地面，惟當中一女遊客因行動不便，要由消防「飛將軍」游繩帶落地面，其間無人受傷或不適。

文匯報報導，機電工程署正就事件展開調查及要求海洋公園提交報告。海洋公園表示，會為「海洋摩天塔」進行全面檢修及重複測試以確保安全。

機電工程署署長潘國英表示，若有園區的機動遊戲出現故障，按現行法例要求，園區需通知機電署及向署方提交報告，其後署方會派員調查事故成因，並且與園方訂立應對方案，防範同類事件再次發生。

海洋公園發言人表示，9日日下午「海洋摩天塔」在運作期間出現信號故障，安全系統啟動，因此暫停運作，其間載有41位遊客。遊客在工作人員帶領下，由下午2時45分開始逐一從摩天塔中間的安全通道離開遊戲設施，第一位遊客於25分鐘內安全回到地面，至4時13分另外40位遊客安全回到地面，當中一位行動不便的遊客，則在消防員協助下於三分鐘內由摩天塔外部回到地面，所有遊客均無大礙。

海洋公園將為「海洋摩天塔」進行全面檢修及重複測試以確保安全。

消防處表示，接報後消防人員迅速到場，當中40名被困遊客由海洋公園職員陪同，沿後備樓梯撤離。另一名被困女遊客因行動不便，由消防處高空拯救專隊隊員使用高空拯救工具帶回地面。

「海洋摩天塔」1992年啟用，曾多次發生故障導致旅客被困，最近一次在去年5月。翻查資料，當日17名遊客被困近兩小時，至當晚9時56分才在工作人員帶領下，遊客經摩天塔中間的安全通道離開。海洋公園翌日始公布事件，稱已向機電工程署匯報及暫停運作「海洋摩天塔」至另行通告。

根據海洋公園網頁，「海洋摩天塔」位於海洋公園高峰樂園的「海洋天地」海拔200米高位置，是東南亞其中一個最高的觀光塔，讓遊客飽覽南中國海360度的環迴景致。