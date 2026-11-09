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香港經濟向好 上月寫字樓交投增近4% 滙豐銅鑼灣開旗艦分行

香港新聞組／香港9日電
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文章摘要整理：

香港經濟改善帶動工商舖市場回暖，寫字樓成交按月按年上升；同時滙豐與英皇鐘錶分別擴張旗艦據點，反映本地零售與銀行業信心持續回升。

香港經濟明顯向好，寫字樓成交按月及按年雙升，銀行與奢侈品零售巨頭亦趁勢擴張，滙豐在銅鑼灣開設3.2萬呎旗艦分行，10月20日起試業，2周人流已比該區原有兩間滙豐分行的總和多出5成，高層表示若反應理想，不排除將模式推展至尖沙咀、旺角等地；英皇鐘錶則在尖沙咀引入全港首間勞力士旗艦店，反映市場信心持續回升。

綜合大公報、文匯報報導，中原工商鋪數據指出，該行董事總經理潘志明指出，寫字樓買賣市場表現穩定，上月錄得約54宗成交，按月及按年均上升約3.85%。成交金額約31.37億元（港幣，下同，約4億美元），按月大增約72%，主要受惠於領匯以約23億元沽出旺角商廈。

不過，整體工商鋪市場上月僅錄約294宗成交，為今年按月第二低，涉及金額約53.09億元。潘志明表示，宗數及金額按月分別下跌約25.76%及27.49%；按年計，宗數上升約11.36%，金額則下跌約46.62%。分類來看，商鋪錄約61宗、金額約11.09億元；工廈錄約179宗、金額約10.63億元，兩者的成交金額按月均明顯下調。

在銀行業方面，滙豐銅鑼灣旗艦分行及卓越理財中心8日正式啟用，除元旦、農曆新年及聖誕節外，全年營業360日，營業時間之長，打破傳統分行的運作模式。

滙豐香港零售銀行及財富管理董事總經理彭淑貞透露，該行今年已新增78萬名客戶，單是第3季即有逾20萬名新客。她指出，客戶面對重要財務決定時，仍希望得到面對面的專業意見，這正是銀行持續投資分行網絡的原因。據了解，該鋪租期5年，並附帶5年續租權，月租料約400萬元。

分行集零售銀行、財富管理、教育、健康及文化生活於一身，設有面向街道的直播室，用以製作理財、健康生活等內容；亦引入合作夥伴提供保健支援及一對一海外升學諮詢，並與M+合作展出藝術裝置。多用途活動空間在首年將舉辦逾100場活動。

零售方面，英皇鐘錶珠寶8日宣布，香港首間勞力士旗艦店於尖沙咀廣東道開幕。新店樓高3層，面積約4100平方呎，英皇集團創辦人暨主席楊受成表示，集團自1967年起擔任勞力士在港代理，雙方合作近60載，旗艦店開業印證彼此對卓越服務的堅持。

精華 FAQ

  • 上月寫字樓買賣錄約54宗，按月及按年均升約3.85%，成交金額約31.37億元，按月大增約72%。主要受惠於領匯以約23億元沽出旺角商廈，帶動整體金額顯著上揚。

  • 該旗艦分行及卓越理財中心已於8日啟用，除特定節日外全年營業360日，營業時間較傳統分行更長。分行亦結合零售、財富管理、教育、健康及文化活動，並設直播室與活動空間。

  • 除銀行擴張外，英皇鐘錶亦在尖沙咀廣東道開設全港首間勞力士旗艦店，樓高3層、約4100平方呎。銀行與奢侈品牌同步加碼，顯示市場對香港消費及商業前景的信心正在改善。

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