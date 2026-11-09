香港復徵3%酒店房租稅 官員：占旅客消費額比例很小

AI摘要 文章摘要整理： 香港恢復徵收3%酒店房租稅，港府稱已完成宣傳與支援安排，預料每年帶來11億港元收入，且對旅客消費與訪港意願影響有限。

香港 政府1日起恢復徵收3%酒店房租稅。財經事務及庫務局社交網站發文表示，一直與旅遊業界保持緊密溝通，並做好一系列準備工作，相信在港府 和業界共同努力下，有信心酒店房租稅可以順利推行。

大公報報導，財庫局的措施，包括稅務局將在網站持續更新相關資料及常見問答，已設立電話專線，及在稅務中心設立專門服務台。稅務局亦將於明年第一季為酒店／賓館業界舉辦分享會，了解業界恢復徵收酒店房租稅初期經驗，並講解關於報稅 及交稅的具體安排。

財庫局表示，稅務局已向酒店或賓館提供有關恢復徵收酒店房租稅的告示，方便他們向住客闡釋有關安排。機場和各邊境管制站亦有電子告示向入境旅客介紹酒店房租稅，並已向駐港領事館、在港國際商會等宣傳有關訊息。

財經事務及庫務局局長許正宇表示，恢復徵收酒店房租稅是港府財政整合計畫一部分。預計香港約有320間酒店和180間賓館須繳交酒店房租稅，涉及約9.2萬個房間，預計每年可為港府帶來11億港元（約1275萬美元）額外收入。

許正宇強調，雖然恢復徵收酒店房租稅，但這部分稅收占旅客在港消費總額的比例很小，不會影響他們訪港的意願。

另據香港01報導，文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示，去年酒店平均入住率及過夜旅客人次，分別較2024年上升約2％及6％，顯示徵收酒店住宿稅對旅客赴港意願影響不大。