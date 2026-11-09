港府喊演唱會經濟 歐美藝人世界巡演僅2成到港 不及新加坡一半

英國男歌手紅髮艾德2024年巡演16個亞洲城市，去了 新加坡、台灣、印度，卻沒排香港站。（路透資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 本地智庫指近4年95個歐美藝人亞洲巡演中，香港僅約2成有站，明顯落後新加坡，建議港府改善票務與場地制度以吸引更多國際演出。

港府 近年大力發展「演唱會經濟」，希望吸引歐美藝人把香港 納入世界巡演一站。本地智庫「未來經濟學院」研究發現，在最近約4年間的95個歐美藝人亞洲巡演中，有75個不納香港為其中一站，香港涵蓋率僅約兩成，占比不及新加坡 一半。尤其是英國男歌手紅髮艾德（Ed Sheeran）巡演16個亞洲城市，卻沒有香港站；另一位英國天后杜娃黎波（Dua Lipa），在8個亞洲城市巡演也未到香港。

明報報導，學院的研究報告揭示，港星兩地在歐美藝人巡演涵蓋率差距顯著，認為或與售票及租場安排有關，其中票務安排令歌迷易受騙案、機器人程式搶票和「黃牛」炒賣影響，門票分配亦欠透明，建議港府改善票務基建及改革康文署場地租場安排以對接國際巡演慣例。

據報導，未來經濟學院8日發表《盛事之都•如何成真》研究，學院根據網上公開巡演紀錄建立資料庫，收錄174個橫跨多個市場的巡迴演唱會，涵2023年1月至今年9月間約2900場亞洲演出。數據樣本中唯一曾在啟德演出的西方藝人是Coldplay，是香港成功吸引的20個歐美巡演之一。

報導指，研究發現，在95個歐美藝人巡演中，涵蓋率最高城市是日本東京（74.7%）；其次為新加坡（49.5%）；香港排第8（21.1%）；同期57個韓國藝人的亞洲巡演中，新加坡與大阪排第5（均61.4%），香港與馬尼拉第7（均56.1%）。此外，到訪少於6個亞洲城市的60個小型巡演中，僅一個選擇在港演出。

報導說，報告提到，其他地區透過立法和提高對售票平台的要求處理問題，例如新加坡公開招標委任售票平台，要求包括防機器人程式措施，香港現無專門法例限制任何人透過自動程式大量購票。現行《公眾娛樂場所條例》列明賣「黃牛」者可罰款2000港元（約255美元），但罰款自1950年起未有調整。

報導稱，香港擁有啟德體育園及紅館等大型演唱會場地，研究發現訪港的20個歐美和32個韓國藝人巡演均直接與營運商洽談訂場，從未用康文署場地。

報導引述未來經濟學院創辦總監兼主席王柏林認為，香港理應有條件吸引更多國際級表演者，倡港把防機器人程式等列為主要場館委任售票平台條件、提高「黃牛」罰款、大型演唱會主辦方售票前公布門票分配數據。