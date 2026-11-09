滑翔傘突降香港馬鞍山撞傷3山客 男子疑自學上陣

香港馬鞍山郊野公園昂平營地8日發生罕見意外，一名男子玩滑翔傘降落期間，撞到地面一對母子及另一名少年，3人分別頭部和背部受傷，由飛行服務隊直升機送往律敦治醫院治理。（中通社）

AI摘要 文章摘要整理： 馬鞍山昂平營地發生罕見滑翔傘意外，疑因自學操作者降落失誤撞傷3名遠足者，傷者由直升機送院，事件引發安全及規管關注。

馬鞍山昂平營地8日發生涉及滑翔傘的罕見意外。一名女子和兩名男童，當中包括一對母子，在行山遠足期間突遭從天而降的滑翔傘撞中，其中女事主頭破血流，兩名男童則因頭手及腰部被撞，感到痛楚不適，3名傷者其後由政府飛行服務隊的直升機救起送往灣仔停機坪，再轉由救護車送往律敦治醫院作進一步檢查及治理。警方正調查意外原因。

文匯報報導，事發在8日中午12時36分，警方接獲一名女子報案，指她和兒子及其朋友的一名兒子在麥理浩徑第四段遠足，途經昂平營地時突遭空中降落的滑翔傘撞倒受傷，她更頭部流血。救援人員到場即為他們檢查傷勢及包紮傷口，其後由奉召到場的政府飛行服務隊一架直升機救起送離現場。

據悉，被撞傷的兩母子，分為42歲姓鄭母親和其14歲姓關兒子，另一名男傷者則是鄭婦朋友的15歲姓吳兒子，兩名男童分別頭部、手部及腰部紅腫痛楚。3名傷者被送抵醫院時俱清醒，當中鄭姓母親頭部已包紮上綳帶，自行落車後要坐輪椅，其朋友的兒子亦要坐輪椅。

消息指，操作涉事滑翔傘失事撞傷人的男子姓葉，50歲，他在意外中無受傷。他今年1月開始自學滑翔傘，8日事發前在昂平營地附近一帶進行滑翔傘運動，事發時他正擬在昂平營地降落，詎料意外撞中在附近行山的鄭婦3人。鄭婦負傷後立即使用已預先下載警方推出的緊急救援手機應用程式「HKSOS」求救，警方迅速鎖定傷者位置進行救援。

另據香港 01報導，香港滑翔傘協會副會長受訪時透露，早於約9個月前，已有傘友發現涉事男子的操作「甩漏」，驚悉疑「看YouTube自學」。

近年滑翔傘運動愈趨普及，意外事故亦隨之增多。翻查資料，2024年至今，香港發生至少12宗滑翔傘意外，有兩人因此身亡。民建聯副主席、立法會議員葛珮帆指出，現時以滑翔傘提供出租或受酬航空服務，須向民航處申請許可證；非受酬活動則不屬有關許可證制度的涵蓋範圍。換言之，「自學上陣」目前無需持牌。她建議，納入更完善的發牌及強制實名登記制度，並畫定滑翔傘起降區及降落點，以保障安全。