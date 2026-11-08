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香港直資學校擴容 今年錄取170外生 可用「預測成績」錄取澳洲大學

香港新聞組／香港8日電
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文章摘要整理：

香港直資學校推進擴容招收海外學生，同時公布住宿守則保障質素，並與澳洲大學合作讓畢業生可憑預測成績提前獲取錄。

香港直資學校議會昨日公布《學生住宿設施營運實務守則》，為「直資擴容」計劃下來港就讀的非本地生把關宿舍質素；今年共有170名海外生獲錄取，議會明年將新增中亞地區招生，並有校長建議設立陪讀簽證及國際生獎學金。直資議會昨並與澳洲昆士蘭科技大學簽署合作備忘錄，推行「預測成績提前錄取計劃」，讓直資學校畢業生可憑校內預測成績，在公開試放榜前獲無條件取錄。

綜合文匯報、明報報導，港府積極打造「留學香港」品牌，新一份施政報告亦提出會透過「直資擴容」計畫，加強宣傳和吸引海外學生，讓教育樞紐建設延伸至基礎教育層面。因應年紀較輕的中小學生赴港讀書的住宿規範問題，《守則》針對宿舍收費、環境衛生、設施配套及學生日常起居飲食與活動等訂立嚴格標準，違規營辦方可被除名並公告所有直資校，藉以監督校外學生宿舍的質素。

議會今年已先後率團赴馬來西亞、泰國及印尼等地進行招生宣傳，多所直資學校校長表示，因應計畫推進，愈來愈多學校有興趣「併船出海」出外宣傳，來年更計畫首次到中亞地區包括哈薩克推廣，建議港府研究設立家長陪讀簽證及增設國際生獎學金，持續完善政策及配套。

教育局早前公布，本學年共有48所直資校獲批參與「直資擴容」計畫，可額外增加學位以自費形式（繳交較高學費）招收持學生簽證的海外學生（不包括內地學生），最終共14所學校錄取170人，較上學年上升13%，局方形容計畫成功以「小步子」方式推進，開局良好。

配合新一年招生工作啟動，直資議會7日舉行直資學校聯展，共有55間直資中小學參加，吸引逾1.5萬人次參與，吸引大量家長帶同子女諮詢了解。直資議會副主席陳狄安表示，目前《守則》的「白名單」收到3個申請。 

在展覽現場，直資議會舉行記者會，宣布正式推出《學生住宿設施營運實務守則》，透過加強監督保障赴港學生的住宿質素，也幫助他們建立在港的歸屬感。議會早前成立學生住宿設施委員會，制定《守則》，就學生住宿設施訂立嚴格標準，同時也會規範其收費透明度，確保做好學生的膳食照料以至促進文化融入。

陳狄安建議，港府未來可考慮進一步設立陪讀簽證，方便海外學生家長赴港照顧孩子，此舉尤其有助吸納小學生，由家長陪讀讓其更安心在港學習生活。聖士提反書院校長馬李敏慧則建議政府可協助直資校尋找更多贊助商，為國際生設立更多獎學金，加強招生吸引力。

精華 FAQ

  • 因應直資擴容下更多年紀較輕的非本地生來港就讀，議會希望以嚴格標準規管宿舍收費、衛生、配套與起居安排，保障住宿質素並促進學生融入。

  • 教育局指本學年共有48所直資校獲批參與計劃，最終有14所學校錄取170名持學生簽證的海外學生，較上學年上升13%，當局形容進展良好。

  • 雙方簽署合作備忘錄，推行「預測成績提前錄取計劃」，讓直資學校畢業生可憑校內預測成績，在公開試放榜前獲澳洲昆士蘭科技大學無條件取錄。

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