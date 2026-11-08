港鐵東涌西站30條柱「未灌到頂」有30公分空隙 即時停工

港鐵東涌西站工地的月台層，有多支石屎支柱懷疑澆灌石屎時「未到頂」而停工。 （視頻截圖）

AI摘要 文章摘要整理： 東涌線延線東涌西站被揭30條混凝土柱頂部未灌到頂，港鐵即時停工並追查，屋宇署與路政署要求修正及提交報告，通車目標暫維持2029年。

正在施工的港鐵東涌線延線東涌西站工地月台層，被揭發多支石屎支柱頂部與上層樓板出現約20至30公分空隙，懷疑澆灌混凝土不足「未到頂」，已即時停工。屋宇署7日表示，初步無發現證據顯示「有故意偏離圖則」、或負責人員違反守則及條例；路政署要求兩周內交調查報告，並稱2029年通車目標不變。

文匯報報導，港鐵7日表示，上月進行恒常巡查時，發現有部分支柱頂部末端曾進行未獲港鐵批准的物料填補修補工序，有關情況不涉及結構安全，已要求總承建商停止有關工序並提交修正方案，在獲得批准後才可復工。

屋宇署回覆查詢表示，註冊結構工程師10月初至本月6日，共發現30條混凝土柱欠妥，並要求進行修正工程，顯示現行規管及監管制度發揮其有效作用。立法會鐵路事宜小組委員會主席陳紹雄受訪時坦言對事件感到匪夷所思，認為事件涉及結構安全問題，港鐵必須公開解釋。

港鐵強調，非常重視鐵路項目的監管及工程質素，設有嚴謹的質量保證機制及程序，以確保工程質素。事發後一直與總承建商跟進事件，總承建商須就事件向港鐵提交全面報告並提出修正方案，獲得港鐵及其他所需批准後才能復工。所有修正工序均須全面符合相關法定要求，方可獲最終驗收。港鐵已就事件通知相關港府部門，就有關工序所產生的相關費用，將由總承建商承擔。

路政署表示，2日接獲港鐵通報事件，對此高度關注並已派員核查，並與港鐵開會。署方高度重視工程質量與安全，會全面檢視工地監督及驗收流程，並與屋宇署跟進修補工程，確保整體結構安全。路政署6日與港鐵開會，已要求港鐵認真展開調查，並在通報事件後兩個星期內提交詳細調查報告，並督促承辦商制定詳細修復方案，盡快自資進行修復工程，確保工程質量及進度不受影響。署方強調，東涌線延線2029年的通車目標維持不變。

陳紹雄直言，今次事件可說是匪夷所思。施工方澆灌混凝土支柱時，理應使用同一施工方法，質疑相關支柱為何會出現空隙，「據我了解，有問題的混凝土支柱與天花板距離大小不一，並不是統一少了幾十公分，而是有些多、有些少，這明顯是質量問題。」