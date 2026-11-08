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阿茲海默症研究突破 香港科大校長葉玉如獲聯合國科研獎

香港新聞組／香港8日電
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第10屆聯合國教科文組織─赤道幾內亞國際生命科學研究獎頒獎儀式，6日在聯合國教科...
第10屆聯合國教科文組織─赤道幾內亞國際生命科學研究獎頒獎儀式，6日在聯合國教科文組織巴黎總部舉行。香港科技大學校長、中國科學院院士葉玉如教授獲獎。圖為葉玉如在頒獎儀式上發表獲獎感言。（中新社）

AI摘要

文章摘要整理：

香港科大校長葉玉如因神經科學與阿茲海默症研究突破獲聯合國科研獎，其團隊的血液檢測與生物樣本庫成果已促進早期診斷與臨床應用。

第10屆「聯合國教科文組織─赤道幾內亞國際生命科學研究獎」頒獎儀式在當地時間6日於巴黎總部舉行。香港科技大學校長、中國科學院院士葉玉如教授獲獎，以表彰她在神經科學及阿茲海默症研究領域的開創性貢獻。

大公報報導，聯合國教科文組織高度讚揚葉玉如作為享譽國際的神經科學家，其研究大幅推進全球對腦功能及神經退行性疾病的認識。大會特別肯定葉玉如團隊研發出創新血液檢測技術，有助阿茲海默症早期診斷。

葉玉如是第6位獲此殊榮的中國科學家，她表示，這項殊榮不僅屬於她個人，更屬於多年來一起努力的團隊成員。「科學從來不是個人努力的成果，而是跨學科、跨機構、跨地域合作的結晶。作為科學家和大學校長，我深信我們有責任培育下一代科研人才，為他們提供實現科研理想所需的支持與機會。」

聯合國教科文組織在頒獎詞中，特別肯定葉玉如團隊在阿茲海默症生物標記及遺傳風險因子方面的重要發現，以及研發出創新的血液檢測技術，讓疾病得以更早診斷及監測病情發展。同時，葉玉如在基因治療領域的前瞻性研究，亦為神經退行性疾病的預防及治療開闢了新的方向。

葉玉如認為，阿茲海默症不僅是一項科學與醫學挑戰，更是一項關乎人類福祉的重要課題，「疾病對患者及其家人的生活造成深遠影響，而他們在面對疾病時所展現的勇氣與堅毅，時刻提醒我們科研工作的價值與使命，並激勵我們持續追求創新與突破，冀為改善患者福祉及推動人類健康作出更大貢獻。」

葉玉如深耕神經退行性疾病研究逾30年，迄今已發表超過350篇學術論文，並持有144項專利。過往阿茲海默症的研究數據多以西方人口為主，葉玉如率領團隊建立了大型「華人阿茲海默症生物樣本庫」，為精準診療提供了關鍵的科學依據。

近年，葉玉如領導的團隊在阿茲海默症早期診斷及研究成果臨床轉化方面取得重要突破，成功研發出高準確度、低入侵性且高效的血液檢測技術，不僅能協助阿茲海默症的早期篩查，更能準確識別輕度認知障礙患者。目前，相關技術已於香港多家醫療機構投入應用。

當地時間11月6日，第10屆聯合國教科文組織—赤道幾內亞國際生命科學研究獎頒獎儀...
當地時間11月6日，第10屆聯合國教科文組織—赤道幾內亞國際生命科學研究獎頒獎儀式在聯合國教科文組織巴黎總部舉行。香港科技大學校長、中國科學院院士葉玉如（左）教授獲獎。（中新社）

精華 FAQ

  • 她獲得第10屆「聯合國教科文組織─赤道幾內亞國際生命科學研究獎」，頒獎儀式於巴黎總部舉行。此獎主要表彰她在神經科學及阿茲海默症研究的開創性貢獻。

  • 教科文組織肯定她團隊在阿茲海默症生物標記、遺傳風險因子及血液檢測技術上的重要發現，認為這些成果可幫助疾病更早診斷與監測病情發展。

  • 她領導團隊建立華人阿茲海默症生物樣本庫，並研發高準確度、低入侵性的血液檢測技術，現已在香港多家醫療機構應用，協助早期篩查與識別輕度認知障礙。

阿茲海默症 香港 聯合國

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