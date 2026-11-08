香港機場航點拚5年內增至240個 聚焦南美、中亞、中東市場

AI摘要 文章摘要整理： 香港擬5年內把機場航點增至240個，並借幹支通中轉、國際貨運合作及十五五規畫對接，強化香港航空樞紐與國家門戶角色。

運輸及物流局局長陳美寶7日表示，目標五年內把香港 國際機場航點由約220個增至240個，並透過國家民航局「幹支通、全網聯」中轉服務，進一步鞏固香港國際航空樞紐地位。

綜合大公報、明報報導，陳美寶在網誌指出，政府將聚焦南美、中亞、非洲及中東等高潛力市場，並在2026至2030年間，每年與10個或以上民航夥伴加強聯繫，以擴展航空網絡。

「幹支通」首階段推出「杭港通天下」與「鄂港通天下」，把杭州、武漢 的航班與香港國際航線銜接，旅客可轉飛澳洲、加拿大 等地，並享有一次登機、行李直掛的便利。該服務覆蓋內地逾260個機場，每周經港中轉的跨航空公司組合已超過100個，並已開始售票。

陳美寶形容，兩個項目規模雖小但定位清晰，期望日後有更多航空通道推出。她認為，此舉把香港納入國家民航發展架構，使內地航網與香港的國際航網接軌，確立香港作為國家通往世界的首要門戶。

貨運方面，機管局3日與土耳其航空簽署諒解備忘錄，繼8月與卡塔爾航空貨運簽約後再下一城。陳美寶相信，借助土航覆蓋歐、非、美洲的網絡，香港可開拓新貨源，鞏固全球最繁忙貨運機場的地位。

大公報另指出，陳美寶以中飛租賃為例，說明香港金融及專業服務基礎穩健；該集團在港營運滿20周年，並藉本地融資租賃平台，推動國產C919客機走向國際市場。

另據明報指出，國家民航局副局長韓鈞5日出席運輸及物流局舉辦的研討會，解讀《民用航空發展十五五規畫》與《香港五年規畫》，向業界說明香港提升航空樞紐地位的規畫思路。