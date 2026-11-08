香港55直資學校聯展吸1.5萬人次 比去年增2成
香港直資學校聯展2027吸引逾1.5萬人次入場，較去年增約2成，多間學校指家長關注插班、英語教學與升學支援。
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香港直資學校聯展2027吸引逾1.5萬人次入場，較去年增約2成，多間學校指家長關注插班、英語教學與升學支援。
「香港直資學校聯展2027」7日在九龍香格里拉酒店舉行，共有55間直資中小學參展，吸引逾1.5萬人次到場。主辦方香港直資學校議會稱較去年增約兩成。
明報報導，有參展學校稱，現場有約半數為內地家長，也有學校表示「高才通」家長近兩年有減少跡象。
據報導，現場10場講座的主題涵蓋直資升學優勢、面試攻略，以及人工智能（AI）啟發創新思維等。記者中午到場，場內人頭湧湧。
報導引述啟思中學助理校長何先生稱，展覽上午每小時有約十數名家長查詢，主要關注插班及學校語言教學事宜，大部分新來港或本地家長都擔心子女跟不上英語學習進度，他稱，若該校初中生英語學習有困難，會獲安排「補底」，助銜接高中課程。
報導指，嶺南大學香港同學會小學今年第3年參展，副校長楊先生7日稱截至中午約12時半，已派出四、五百份資料及紀念品，該校以粵語教學，有家長查詢學校如何支援英語學習。他稱學校定位「愉快學習」（happy learning），因此會結合IB元素於學習，本地化教學課程，並讓學生多參觀探訪。楊說，近兩年聯展較少「高才通」家長查詢，今次亦較少要以普通話向家長介紹。
今次聯展共有55間直資中小學參展，於九龍香格里拉酒店舉行，吸引逾1.5萬人次到場，主辦方指較去年增加約2成，現場氣氛相當熱鬧。 展覽設有10場講座，內容包括直資升學優勢、面試攻略及AI啟發創新思維；家長則多關注插班、語言教學，以及子女能否跟上英語學習進度。 啟思中學表示，初中生若英語學習有困難，會安排補底支援，協助銜接高中課程；嶺南大學香港同學會小學則強調粵語教學，並結合IB元素及本地化課程。
精華 FAQ
今次聯展共有55間直資中小學參展，於九龍香格里拉酒店舉行，吸引逾1.5萬人次到場，主辦方指較去年增加約2成，現場氣氛相當熱鬧。
展覽設有10場講座，內容包括直資升學優勢、面試攻略及AI啟發創新思維；家長則多關注插班、語言教學，以及子女能否跟上英語學習進度。
啟思中學表示，初中生若英語學習有困難，會安排補底支援，協助銜接高中課程；嶺南大學香港同學會小學則強調粵語教學，並結合IB元素及本地化課程。
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