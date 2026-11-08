香港55直資學校聯展吸1.5萬人次 比去年增2成

直資議會7日舉辦直資聯展，有1萬5000人到場參加，較去年增20%。（圖：直資議會提供）

AI摘要 文章摘要整理： 香港直資學校聯展2027吸引逾1.5萬人次入場，較去年增約2成，多間學校指家長關注插班、英語教學與升學支援。

「香港 直資學校聯展2027」7日在九龍香格里拉酒店舉行，共有55間直資中小學參展，吸引逾1.5萬人次到場。主辦方香港直資學校議會稱較去年增約兩成。

明報報導，有參展學校稱，現場有約半數為內地家長，也有學校表示「高才通」家長近兩年有減少跡象。

據報導，現場10場講座的主題涵蓋直資升學 優勢、面試攻略，以及人工智能（AI）啟發創新思維等。記者中午到場，場內人頭湧湧。

報導引述啟思中學助理校長何先生稱，展覽上午每小時有約十數名家長查詢，主要關注插班及學校語言教學事宜，大部分新來港或本地家長都擔心子女跟不上英語學習進度，他稱，若該校初中生英語學習有困難，會獲安排「補底」，助銜接高中課程。

報導指，嶺南大學香港同學會小學今年第3年參展，副校長楊先生7日稱截至中午約12時半，已派出四、五百份資料及紀念品，該校以粵語教學，有家長查詢學校如何支援英語學習。他稱學校定位「愉快學習」（happy learning），因此會結合IB元素於學習，本地化教學課程，並讓學生多參觀探訪。楊說，近兩年聯展較少「高才通」家長查詢，今次亦較少要以普通話向家長介紹。

直資議會7日與澳洲昆士蘭科技大學及「City Smart 城駿教育」簽署合作備忘錄。（圖：直資議會提供）