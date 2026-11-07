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粵港澳聯合反黑 港警拘捕4749人 檢8658萬美元非法物品

香港新聞組／香港7日電
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AI摘要

文章摘要整理：

粵港澳警方聯合展開「雷霆2026」打擊三合會及跨境罪行，香港拘捕4749人並檢獲大量毒品、現金及違禁品，澳門亦查處多宗刑案、非法旅館與走私案件。

香港警方在7月4日至8月8日，以及10月9日至10月30日期間，分兩階段進行代號為「雷霆2026」的粵港澳三地大規模聯合行動。

文匯報報導，行動以情報為主導，目的是打擊三合會及有組織犯罪集團的非法活動、瓦解跨境罪行及堵截犯罪分子的收入來源。行動中，香港警方共拘捕4749人，檢獲的現金、毒品和涉及非法活動的物品總值超過6.79億元（港幣，下同，約8658萬美元）。

行動期間，香港警方一共巡查超過1500間處所，搗破超過700個非法場所，包括洗黑錢中心、賭檔、賣淫場所、毒窟及無牌酒吧等，共拘捕2926名男子及1823名女子，合計4749人，年齡介乎12歲至92歲，其中907人為內地居民，558人為非華裔。

被捕人涉嫌干犯與三合會及毒品有關的罪行，包括「謀殺」、「邀請他人成為三合會成員」、「身為三合會成員」、「自稱三合會成員」、「非法禁錮」、「串謀傷人」、「刑事毀壞」、「刑事恐嚇」、「勒索」、「藏有攻擊性武器」、「販運危險藥物」、「經營非法賭博場所」、「經營毒窟」、「經營賣淫場所」、「串謀控制他人賣淫」、「以欺騙手段取得財產」及「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」）等。

行動中，香港警方檢獲超過港幣2530萬元現金、約835公斤毒品、15132公升非法燃油、1678萬支未完稅香煙、攻擊性武器及大量賭博用具等。

澳門方面，澳門警方在行動期間共動用警力超過14900人次，開展針對性執法行動1000餘次，截查超過88700人次，其中有2457人被帶返警局作進一步調查，963人因涉嫌觸犯刑事罪行被移送司法機關處理，涉及刑事案件共772宗。同時，澳門海關對858人提起行政起訴，主要涉及違反《對外貿易法》、《預防及控制吸煙制度》及《衛生檢疫及植物檢疫》等法律法規。另外，警方依法查封違規經營的非法旅館63間。

是次行動中，透過警務合作機制，港澳警方開展代號「峻立行動」，成功搗破一宗以投資咖啡產業為名的跨境詐騙集團案件，緝獲8嫌犯，涉案金額近1億元。此外，澳門海關亦憑藉情報交流機制，於內港碼頭成功截獲一批偷運入境貨物，查獲藥物、美容用品及舊電子產品，市值約澳門元973萬元。

精華 FAQ

  • 這次粵港澳聯合行動以情報主導，核心目標是打擊三合會及有組織犯罪集團，瓦解跨境罪行網絡，並切斷其洗黑錢、賭博、賣淫和毒品等收入來源。

  • 香港警方在兩階段行動中共拘捕4749人，檢獲超過港幣2530萬元現金、約835公斤毒品、15132公升非法燃油、1678萬支未完稅香煙，以及攻擊性武器和賭博用具等。

  • 澳門警方動用超過14900人次警力，截查88700多人次，963人被移送司法機關，並查封63間非法旅館；另透過合作機制破獲跨境詐騙案及截獲一批走私貨物。

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