香港導演王晶爆90年代女星嫁豪門 8點門禁、變生育機器

王晶談及昔日女星嫁入豪門的辛酸，爆料曾有女演員因受不了嚴苛家規，最後選擇離婚。（取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： 王晶談及90年代女星嫁入豪門的辛酸，指對方婚後生活被夫家嚴密管控，甚至被當成生育機器，最終因難以承受而離婚，引發網民熱議。

香港 知名導演王晶曾捧紅舒淇 等女星，縱橫演藝圈數十年，近日他談論豪門婚姻的影片引發討論，爆料1990年代或以前曾有一名女星嫁入豪門的辛酸史，稱她婚後連出門、交友、穿衣打扮、購物都受到限制，甚至被要求每天晚上8點前回家，生活幾乎完全失去自主權，甚至被視為「生育機器」，最後忍無可忍選擇離婚。

香港01報導，該名女星的日常作息完全被夫家控制，幾乎沒有自己選擇的權利。王晶引述其日程指出，她每天上午起床後便在家中打扮；下午需陪同婆婆外出吃飯及炒股票；傍晚5時回家；待丈夫下班回家後便是夫妻生活。若丈夫需要飛往歐洲洽談生意，她亦必須隨行充當社交「門面」，期間連換穿哪套名牌服飾、佩戴何種名貴珠寶，皆由丈夫全盤主導與嚴格監控。

王晶補充，該夫家在香港甚至不算是極大的家族，但規矩已如此苛刻，最終該名女星因為覺得太累而選擇了離婚。

除了失去自由，王晶亦指出90年代前嫁入豪門的女性面臨巨大的生育壓力，尤其是「必須生男丁」。他坦言若未能誕下兒子，女方在家族中的日子將會非常難過。另外，他提到部分豪門家族因為嫌棄女方背景太低或害怕被人說閒話，寧願給予大筆金錢，也不允許女方正式入門。在這些情況下，女方即使生下多個兒子也無濟於事，只能維持「女朋友」的身分，孩子歸男家，女方則獲得金錢作補償。

王晶是次大爆豪門內幕，揭露了表面風光背後的種種辛酸與嚴苛家規。影片曝光後，隨即引起網上熱議，不少網民對該名女星的遭遇感到嘩然，同時亦紛紛根據線索，競猜這位曾向王晶訴苦、最終選擇離婚的女演員到底是誰。