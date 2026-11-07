我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

共和黨守住佛州堡壘 德桑提斯否認2028再戰白宮

鼎泰豐第三代接班：盡可能不漲價

香港導演王晶爆90年代女星嫁豪門 8點門禁、變生育機器

香港新聞組／香港7日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
王晶談及昔日女星嫁入豪門的辛酸，爆料曾有女演員因受不了嚴苛家規，最後選擇離婚。（...
王晶談及昔日女星嫁入豪門的辛酸，爆料曾有女演員因受不了嚴苛家規，最後選擇離婚。（取材自微博）

AI摘要

文章摘要整理：

王晶談及90年代女星嫁入豪門的辛酸，指對方婚後生活被夫家嚴密管控，甚至被當成生育機器，最終因難以承受而離婚，引發網民熱議。

香港知名導演王晶曾捧紅舒淇等女星，縱橫演藝圈數十年，近日他談論豪門婚姻的影片引發討論，爆料1990年代或以前曾有一名女星嫁入豪門的辛酸史，稱她婚後連出門、交友、穿衣打扮、購物都受到限制，甚至被要求每天晚上8點前回家，生活幾乎完全失去自主權，甚至被視為「生育機器」，最後忍無可忍選擇離婚。

香港01報導，該名女星的日常作息完全被夫家控制，幾乎沒有自己選擇的權利。王晶引述其日程指出，她每天上午起床後便在家中打扮；下午需陪同婆婆外出吃飯及炒股票；傍晚5時回家；待丈夫下班回家後便是夫妻生活。若丈夫需要飛往歐洲洽談生意，她亦必須隨行充當社交「門面」，期間連換穿哪套名牌服飾、佩戴何種名貴珠寶，皆由丈夫全盤主導與嚴格監控。

王晶補充，該夫家在香港甚至不算是極大的家族，但規矩已如此苛刻，最終該名女星因為覺得太累而選擇了離婚。

除了失去自由，王晶亦指出90年代前嫁入豪門的女性面臨巨大的生育壓力，尤其是「必須生男丁」。他坦言若未能誕下兒子，女方在家族中的日子將會非常難過。另外，他提到部分豪門家族因為嫌棄女方背景太低或害怕被人說閒話，寧願給予大筆金錢，也不允許女方正式入門。在這些情況下，女方即使生下多個兒子也無濟於事，只能維持「女朋友」的身分，孩子歸男家，女方則獲得金錢作補償。

王晶是次大爆豪門內幕，揭露了表面風光背後的種種辛酸與嚴苛家規。影片曝光後，隨即引起網上熱議，不少網民對該名女星的遭遇感到嘩然，同時亦紛紛根據線索，競猜這位曾向王晶訴苦、最終選擇離婚的女演員到底是誰。

精華 FAQ

  • 王晶指該女星婚後幾乎失去自主權，連出門、交友、穿衣和購物都受控制，日程也被安排得非常緊密，連晚上8點前回家都成為硬性規定。

  • 他稱她早上在家打扮，下午陪婆婆外出吃飯和炒股票，傍晚5點回家，丈夫下班後還要配合夫妻生活；若丈夫赴歐洲洽商，她也必須同行當社交門面。

  • 王晶指出當時豪門重視生男丁，女方若未能生兒子日子會很難過；有些家族還因門第觀念不讓女方正式入門，即使生了兒子也可能只拿補償金。

香港 舒淇

上一則

中共21大將選出2360名代表 強調嚴把廉潔關、作風關

下一則

想把年輕人送進婚姻 中國地方政府「花招百出」拚了…

延伸閱讀

香港網球一哥認愛籃球女神 陳奕迅1家三口取消社群關注

香港網球一哥認愛籃球女神 陳奕迅1家三口取消社群關注
林煒女兒曝老爸曾月領3.5萬台幣零用錢 拍激情戲匯妻2萬

林煒女兒曝老爸曾月領3.5萬台幣零用錢 拍激情戲匯妻2萬
整理包／顧安生與胡錦 當紅主播遇上潘金蓮 相守近半世紀成佳話

整理包／顧安生與胡錦 當紅主播遇上潘金蓮 相守近半世紀成佳話
張東健16年婚姻生活不合拍？ 老婆高素榮認了：個性、興趣零交集

張東健16年婚姻生活不合拍？ 老婆高素榮認了：個性、興趣零交集

熱門新聞

中國首艘電磁彈射型航空母艦福建艦11月5日入列一周年。圖/新華社

福建艦服役滿1年 中國軍事專家評論：最理想母港在台灣

2026-11-05 16:00
上海夫妻遺贈畢生積蓄與房產救人，卻因高額稅費卡關。 （取材自新聞坊）

賣650萬房子做慈善 要繳稅450萬 上海夫妻遺產處置卡住了

2026-11-01 08:30
習近平。(歐新社)

習近平清算高階將領 學者：解放軍失去干預政局能力

2026-10-31 15:12
涉情色的水療足浴SPA會所。（取材自都市現場）

川男按摩時睡著 下體一陣冰涼 竟是女技師私自「手推」

2026-10-31 09:30
中國前國務院副總理劉延東10月28日因病在北京逝世，享年81歲。遺體11月3日在北京八寶山革命公墓火化。中新社

前副總理劉延東遺體今火化 習近平等赴八寶山送別

2026-11-03 12:45
有「京城喬姐」之稱的跨性別網紅李金金(右)，2024年在網上發照片曝出籃球明星易建聯(左)嫖娼。（取材自微博）

易建聯涉嫖神隱 跨性別女主角爆詳情「你嫖我是事實」

2026-11-05 08:30

超人氣

更多 >
藍色海嘯下中產階級的無奈：恨不得變成窮人

藍色海嘯下中產階級的無奈：恨不得變成窮人
特斯拉Cybertruck銷量慘 馬斯克：德州廠明年停產

特斯拉Cybertruck銷量慘 馬斯克：德州廠明年停產
空姐曝秘訣 搭機時這些都可免費索取

空姐曝秘訣 搭機時這些都可免費索取
餐飲難做要漲價？鼎泰豐第三代接班人這麼說

餐飲難做要漲價？鼎泰豐第三代接班人這麼說
白宮幕僚長換人 川普宣布：米勒接替威爾斯

白宮幕僚長換人 川普宣布：米勒接替威爾斯