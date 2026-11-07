英美日等10國籲香港終止不公正起訴 黃之鋒憂世人遺忘香港
黃之鋒再遭加判10年後，英美日等10國發聲要求停止不公正起訴；港府則強調司法獨立並反駁外界批評，而黃之鋒在獄中仍憂心香港被世界遺忘。
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黃之鋒再遭加判10年後，英美日等10國發聲要求停止不公正起訴；港府則強調司法獨立並反駁外界批評，而黃之鋒在獄中仍憂心香港被世界遺忘。
前「香港眾志」祕書長黃之鋒5日在高院被加判10年徒刑，英國、美國及日本等10國6日發表聯合聲明，呼籲立即終止依據香港法律進行的「不公正起訴」。
中央社引述法新社報導，黃之鋒現年30歲，因勾結外國勢力罪名，昨天再遭判刑。他之前因違反香港國安法，迄今已入獄近6年。
歐盟4個成員國、日本、英國、美國、加拿大、澳洲及紐西蘭發表聯合聲明指出，這項法律正被用來「針對個人的政治表達」，呼籲「立即終止所有不公正起訴」，並敦促中、港當局履行國際承諾。它們也促請遵守英中兩國在1997年香港主權移交前簽署、具有國際約束力的協議，尊重保障香港人民享有的權利與自由。
另據大公報報導，港府6日對於多個以美西方為首的國家、反華媒體、境外組織及政客作出的種種惡意攻擊和污衊抹黑，表示強烈不滿和堅決反對，並予以強烈譴責。
港府發言人強調，香港享有獨立的司法權和終審權，法院獨立進行審判，不受任何干涉；黃之鋒在獲得法律意見下承認控罪，整個法律程序按普通法制度公平公正進行。黃之鋒知法犯法，與潛逃者羅冠聰等人串謀乞求外國對國家及香港實施制裁，相關行為明顯危害國家安全。
此外，一眾愛國愛港市民及社會團體6日就美國駐港總領事館發言人回應此案所作出的言論，表示強烈反對。團體發言人強調，香港司法獨立不容任何外部勢力指手畫腳。
英國衛報也報導，香港民主派活動人士黃之鋒因具爭議性的「香港國安法」續遭判處10年監禁，在此之前，他在獄中持續閱讀和鍛鍊身體，且寫信告訴友人他擔心世人遺忘香港。
衛報取得黃之鋒今年8至10月寫給友人的獄中書信。他致信其中一名熟人，談到自己在獄中的閱讀習慣，還研讀法律，「這裡一些老派的三合會老大借書給我，其中1人出借馬里奧•普佐的『教父』」，更渴望與外界保持聯繫。
他在信中表示：「我唯一掛懷的就是世人會遺忘香港，也擔心在大國競爭與博弈中，人們遺忘那些散落各地、為自己信念付出代價，沒沒無聞的普通人。」
黃之鋒在獄中不忘鍛鍊身體、花時間學習彈吉他，甚至教其他獄友英文。
英國、美國、日本及歐盟4個成員國、加拿大、澳洲與紐西蘭等10國發表聯合聲明，要求立即終止依香港法律進行的不公正起訴，並敦促中港當局履行國際承諾。 黃之鋒因勾結外國勢力罪名再遭加判10年，先前已因違反香港國安法入獄近6年。報導也指他在獄中持續閱讀、鍛鍊，並學習彈吉他與教英文。 根據他寫給友人的信件，黃之鋒最擔心世人會遺忘香港，也擔心在大國競爭中，那些為信念付出代價的普通人被忽視，因此希望外界持續關注香港處境。
精華 FAQ
英國、美國、日本及歐盟4個成員國、加拿大、澳洲與紐西蘭等10國發表聯合聲明，要求立即終止依香港法律進行的不公正起訴，並敦促中港當局履行國際承諾。
黃之鋒因勾結外國勢力罪名再遭加判10年，先前已因違反香港國安法入獄近6年。報導也指他在獄中持續閱讀、鍛鍊，並學習彈吉他與教英文。
根據他寫給友人的信件，黃之鋒最擔心世人會遺忘香港，也擔心在大國競爭中，那些為信念付出代價的普通人被忽視，因此希望外界持續關注香港處境。
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