香港名媛蔡天鳳案 死後遭肢解雙腿 頭骨有洞7處撕裂傷

AI摘要 文章摘要整理： 法醫在高院作供指出，蔡天鳳死前曾遭重擊7次致頭部創傷身亡，死後頭顱被烹煮、雙腿被銳器肢解，案件仍由3名被告受審。

香港 名媛蔡天鳳 遭謀殺肢解案5日在高等法院續審，法醫科高級醫師郭嘉琪出庭披露驗屍結果與殘肢狀況，證實蔡天鳳死前頭部曾遭球頭槌等硬物重擊至少7次，右頭骨更被擊出一個孔洞且顴骨多處骨折，裁定死因係頭部創傷。此外，法醫證實大湯煲內的人頭曾遭烹煮，雪櫃內下肢切口銳利且無流血痕跡，顯示死後遭尖銳工具分割肢解。

明報報導，本案被告鄺港傑、鄺球及鄺港智三父子，被控於2023年2月21日謀殺蔡天鳳，並於2月21至23日阻止合法埋葬屍體。法醫郭嘉琪作供表示，案發3天後隨警方進入大埔龍尾村單位檢取兩個湯煲，大煲內發現遭烹煮人頭及9塊銳利工具造成的肋骨碎件。

經檢查，蔡天鳳的頭部共有7處撕裂，包括右側頭部一處15厘米長的裂傷、右臉頰一處1.5厘米長的裂傷、右側臉部一處「L」形狀的裂傷、右耳垂一處裂傷、右下頜一處裂傷，左耳後及後腦亦有裂傷。郭指出，每道裂傷均由一次襲擊所致，均屬死前傷勢，意味蔡天鳳死前曾遭人襲擊頭部7次。

郭指襲擊頭部可引致外出血及骨折，倘大量血液流入口鼻，可令人在5分鐘內死於窒息；反之，單憑其他傷勢亦會令蔡在一小時內死亡。

郭檢查蔡頭部的內部損傷，發現其大腦萎縮、軟化及易碎，應為死後被人烹煮所致。大煲內一共發現9塊肋骨碎件，從切割痕跡可推斷由銳利工具造成，惟無法辨認碎件遭切或遭鋸、屬前肋骨抑或後肋骨。

對於體肢分割部分，郭嘉琪檢視雪櫃下層的一對女性下肢，右腿保留大部分軟組織並發現剖腹產疤痕、卵巢及輸卵管，符合曾生育特徵。雙腿肌肉組織保持新鮮且切口銳利、未見生前流血反應，確認為死後切割。

另據香港01報導，警方另於單位廁所鋸子上發現人體組織，並檢獲印有「冥通銀行」的冥鈔、衣紙及鐵罐等物品，警長作供指係用作「拜死人」及供死者在地獄使用。目前被告3人各被控一項謀殺及一項阻止合法埋葬屍體罪，案件由高等法院持續審理中。