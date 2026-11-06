我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蓋茲示警：用AI製造生物武器 後果會比新冠嚴重

台裔劉雲平料接眾院民主黨黨團主席 創國會亞裔最高紀錄

香港名媛蔡天鳳案 死後遭肢解雙腿 頭骨有洞7處撕裂傷

香港新聞組／香港6日電
聽新聞
test
0:00 /0:00

AI摘要

文章摘要整理：

法醫在高院作供指出，蔡天鳳死前曾遭重擊7次致頭部創傷身亡，死後頭顱被烹煮、雙腿被銳器肢解，案件仍由3名被告受審。

香港名媛蔡天鳳遭謀殺肢解案5日在高等法院續審，法醫科高級醫師郭嘉琪出庭披露驗屍結果與殘肢狀況，證實蔡天鳳死前頭部曾遭球頭槌等硬物重擊至少7次，右頭骨更被擊出一個孔洞且顴骨多處骨折，裁定死因係頭部創傷。此外，法醫證實大湯煲內的人頭曾遭烹煮，雪櫃內下肢切口銳利且無流血痕跡，顯示死後遭尖銳工具分割肢解。

明報報導，本案被告鄺港傑、鄺球及鄺港智三父子，被控於2023年2月21日謀殺蔡天鳳，並於2月21至23日阻止合法埋葬屍體。法醫郭嘉琪作供表示，案發3天後隨警方進入大埔龍尾村單位檢取兩個湯煲，大煲內發現遭烹煮人頭及9塊銳利工具造成的肋骨碎件。

經檢查，蔡天鳳的頭部共有7處撕裂，包括右側頭部一處15厘米長的裂傷、右臉頰一處1.5厘米長的裂傷、右側臉部一處「L」形狀的裂傷、右耳垂一處裂傷、右下頜一處裂傷，左耳後及後腦亦有裂傷。郭指出，每道裂傷均由一次襲擊所致，均屬死前傷勢，意味蔡天鳳死前曾遭人襲擊頭部7次。

郭指襲擊頭部可引致外出血及骨折，倘大量血液流入口鼻，可令人在5分鐘內死於窒息；反之，單憑其他傷勢亦會令蔡在一小時內死亡。

郭檢查蔡頭部的內部損傷，發現其大腦萎縮、軟化及易碎，應為死後被人烹煮所致。大煲內一共發現9塊肋骨碎件，從切割痕跡可推斷由銳利工具造成，惟無法辨認碎件遭切或遭鋸、屬前肋骨抑或後肋骨。

對於體肢分割部分，郭嘉琪檢視雪櫃下層的一對女性下肢，右腿保留大部分軟組織並發現剖腹產疤痕、卵巢及輸卵管，符合曾生育特徵。雙腿肌肉組織保持新鮮且切口銳利、未見生前流血反應，確認為死後切割。

另據香港01報導，警方另於單位廁所鋸子上發現人體組織，並檢獲印有「冥通銀行」的冥鈔、衣紙及鐵罐等物品，警長作供指係用作「拜死人」及供死者在地獄使用。目前被告3人各被控一項謀殺及一項阻止合法埋葬屍體罪，案件由高等法院持續審理中。

精華 FAQ

  • 法醫根據頭部多處撕裂、右頭骨孔洞及顴骨骨折等傷勢，判定她死前遭硬物多次重擊，最終死因是頭部創傷；若血液流入口鼻，亦可能在短時間內導致窒息。

  • 法醫指下肢切口銳利且沒有生前流血反應，顯示是在死亡後才以尖銳工具切割分屍；雪櫃內更發現保留軟組織的女性雙腿，進一步印證死後肢解。

  • 本案3名被告為鄺港傑、鄺球及鄺港智三父子，現各被控1項謀殺罪及1項阻止合法埋葬屍體罪，案件正在香港高等法院持續審理。

香港 蔡天鳳

上一則

肥貓鄭則仕還清巨債 當年僅劉德華救他「一輩子忘不了」

下一則

從傳統代工轉向原創設計 中國風服飾吸引外國採購商下單

延伸閱讀

蔡天鳳碎屍案／警員破門蒐證 發現雪櫃藏人腳殘肢

蔡天鳳碎屍案／警員破門蒐證 發現雪櫃藏人腳殘肢
蔡天鳳碎屍案鄰居證詞 聽到「電鋸＋撞擊聲」、晚上飄青紅蘿蔔香湯味

蔡天鳳碎屍案鄰居證詞 聽到「電鋸＋撞擊聲」、晚上飄青紅蘿蔔香湯味
布碌崙男當女兒面縱火燒懷孕女友 法官下令還押不得保釋

布碌崙男當女兒面縱火燒懷孕女友 法官下令還押不得保釋
路人駕車經過山谷發現藏匿屍體 警方追查揭駭人真相

路人駕車經過山谷發現藏匿屍體 警方追查揭駭人真相

熱門新聞

上海夫妻遺贈畢生積蓄與房產救人，卻因高額稅費卡關。 （取材自新聞坊）

賣650萬房子做慈善 要繳稅450萬 上海夫妻遺產處置卡住了

2026-11-01 08:30
習近平。(歐新社)

習近平清算高階將領 學者：解放軍失去干預政局能力

2026-10-31 15:12
中國首艘電磁彈射型航空母艦福建艦11月5日入列一周年。圖/新華社

福建艦服役滿1年 中國軍事專家評論：最理想母港在台灣

2026-11-05 16:00
涉情色的水療足浴SPA會所。（取材自都市現場）

川男按摩時睡著 下體一陣冰涼 竟是女技師私自「手推」

2026-10-31 09:30
中國前國務院副總理劉延東10月28日因病在北京逝世，享年81歲。遺體11月3日在北京八寶山革命公墓火化。中新社

前副總理劉延東遺體今火化 習近平等赴八寶山送別

2026-11-03 12:45
中國手搖品牌蜜雪冰城位於香港旺角的門市10月已結束營業。(新華社)

港撤店潮未歇 台灣品牌清玉、大苑子10月全面撤出香港

2026-11-01 12:54

超人氣

更多 >
福建艦服役滿1年 中國軍事專家評論：最理想母港在台灣

福建艦服役滿1年 中國軍事專家評論：最理想母港在台灣
程萬軍求庇護遭遣返 梁文傑：國安與負擔考量下很無奈

程萬軍求庇護遭遣返 梁文傑：國安與負擔考量下很無奈
彭博：民主黨成為國會多數對民眾荷包有哪些影響

彭博：民主黨成為國會多數對民眾荷包有哪些影響
易建聯涉嫖神隱 跨性別女主角爆詳情「你嫖我是事實」

易建聯涉嫖神隱 跨性別女主角爆詳情「你嫖我是事實」
選後川普政府首位高層走人 預測市場押注下一個是誰

選後川普政府首位高層走人 預測市場押注下一個是誰