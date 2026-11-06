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肥貓鄭則仕還清巨債 當年僅劉德華救他「一輩子忘不了」

香港新聞組／香港6日電
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外界不斷關心近況，現年75歲的港星鄭則仕曾多次強調自己還健在。(取材自抖音)
外界不斷關心近況，現年75歲的港星鄭則仕曾多次強調自己還健在。(取材自抖音)

AI摘要

文章摘要整理：

鄭則仕因90年代投資失利欠下巨債，靠多年拍戲與妻子支持還清欠款，並感念劉德華當年出手相助，近年仍活躍影壇。

曾以角色「肥貓」紅遍兩岸三地的75歲兩屆金像影帝鄭則仕，90年代因投資電影公司失利背負1700萬港幣(約216萬美元)債務，甚至與家人擠進灣仔天台屋生活；靠著咬緊牙關拍戲十餘年與妻子背後支持，加上影星劉德華伸出援手借款並邀約拍戲，現已將所有欠款全數還清。資深藝人劉緯民近日透露鄭則仕近況，讚其埋頭苦幹，不靠悲情經歷博取同情。

香港01報導，現年75歲的鄭則仕在演藝圈發展46年，1985年憑藉自導自演電影《何必有我》摘下金像獎影帝，1993年與友人合開電影公司並簽下張衛健，卻逢香港電影不景氣，導致公司倒閉且合夥人捲走資金，欠下1700萬港幣債務。

鄭則仕被迫變賣房車，與母親、妻子林燕明搬進灣仔天台屋維持生計，坦言想起家人支持便忍不住落淚，直到1997年才順利度過難關；期間多名好友避之唯恐不及，僅劉德華願意借錢並邀其共同出演電影及擔任製片人，令鄭則仕直言「這一輩子都不會忘記他的恩情」。

劉緯民近日在影片中分享鄭則仕的過往經歷與近況，令大眾再度憶起「肥貓」。

面對網路反覆流傳的去世假新聞及體重下降被歪曲為重病，鄭則仕親自開通帳號向觀眾報平安表示「一切安好」，澄清減重僅係為了關節健康調整飲食。

目前鄭則仕依然活躍於影視圈，儘管債務已還清且孩子長大成人，他仍認真對待大小角色，並因妻子林燕明近年罹患重病，努力接演多部作品籌措醫藥費，所幸妻子病情已逐漸穩定，夫妻倆經常一同外出散步。

精華 FAQ

  • 他在90年代與友人合開電影公司並簽下張衛健，但遇上香港電影市道低迷，合夥人又捲走資金，最終公司倒閉，欠下1700萬港幣債務。

  • 當時不少好友避之唯恐不及，只有劉德華願意借錢給他，還邀他共同拍電影並擔任製片人，讓鄭則仕一直記得這份恩情。

  • 鄭則仕已還清全部欠款，仍持續接演作品維持演藝工作；他也澄清自己並非重病，減重只是為了關節健康，妻子病情則逐漸穩定。

香港 劉德華

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