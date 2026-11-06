金價跌3成 港人北上深圳水貝市場掃貨「黃金像不用錢」

近期金價較年初高位下跌約3成，不少北上港人及外籍旅客專程前來深圳水貝市場掃金，店內湧現購買熱潮。（中通社）

AI摘要 文章摘要整理： 金價自年初高位回落約3成後，深圳水貝黃金市場出現北上掃貨熱潮，婚嫁飾金與投資金條同樣暢銷，專家則認為短線波動難免但長期基本面仍在。

近期金價 較年初高位下跌約3成，市場撈底搶購，港媒指出，深圳水貝黃金市場人潮湧現，大批顧客詢價金手鐲、金戒指、金項鍊。店主透露，近期周末都維持如此盛況，不少北上港人及外籍旅客專程前來掃金，購買熱潮讓店家驚呼「像黃金不用錢一樣。」水貝市場負責人稱，約7成客人為年輕買家，婚嫁金飾、投資金條熱銷。不過專家分析，短期金價或在低位震盪，但長遠支持黃金的核心因素並未消失。

報導指出，深圳水貝是全中國、甚至是亞洲最大的黃金珠寶批發及集散中心。11月1日，深圳水貝商場內喧聲鼎沸。當中1樓店舖最為擁擠，幾乎每個櫃台都圍滿顧客。不少商戶手拿計算機，指尖飛快按動，一邊計算金價與工費，一邊用普通話或粵語與顧客交談，現場成交迅速。

水貝市場店家指出，近期每逢周末皆出現顧客擠爆市場的盛況。計程車司機也透露，不少人專程前往買金，導致近日水貝一帶交通嚴重堵塞；市場內除了眾多現場揀選金飾的顧客外，也有許多代購業者直接開啟語音或視訊通話，與遠端客戶及家人即時商討款式與報價並代為選購。

受同行激烈競爭影響，水貝市場當天投資金條售價為每克人民幣885元，短短兩天內下調了36元，部分商戶更加推優惠，價格低至每克873元。

另據瀟湘晨報報導，水貝市場營銷策畫負責人張文靜表示，這次買金熱屬「全域爆流」，整個商圈多點承壓。其中約7成顧客為有實際需要的剛性消費者，其餘3成則是趁金價回落添置黃金的客人。婚嫁三金、五金、素圈鐲、寶寶金鎖為飾品銷售主力，金條、小金豆等投資金選購量亦上升。她指出，和十多年前由長者搶金不同，這一波約7成顧客是年輕人。

上月，國際金價累計下跌近6.8%。回望年初，水貝首飾金每克曾高見約1,300元（人民幣，單位下同），至今回落近500元。

天府立言金融研究院院長曾剛向每日經濟新聞表示，金價短期仍受貨幣政策預期和美元走勢主導，或於低位反覆上落。他提醒，因連續2個月下跌、短期跌幅過大，反彈隨時可能出現。長期看，支撐黃金的基礎邏輯並未根本消失，比如全球地緣政治不確定性、主權債務居高不下、央行儲備多元化與去美元化趨勢等。