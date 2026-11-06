黃之鋒遭重判10年 歐美英同聲譴責「政治判決令人遺憾」

香港前學運領袖黃之鋒5日再被香港高等法院以違反港區國安法判刑。圖為香港反送中運動期間，他在街頭演說。(中新社)

AI摘要 文章摘要整理： 黃之鋒因被控串謀勾結外國勢力遭重判10年，歐盟、英國與美國均強烈譴責，認為此案反映香港法治惡化與國安法被濫用。

香港 民主派人士黃之鋒 被控違反香港國安法，遭重判10年。歐盟 5日發表聲明指出，對於這項具有政治動機的判決深感遺憾，並稱這起案件顯示香港法治狀況持續惡化，英國和美國亦同聲譴責。

對於黃之鋒遭香港法院重判一事，歐盟對外事務部（EEAS）發布聲明指出，黃之鋒遭控「串謀勾結外國勢力」，並依北京強加於香港的「香港國安法」，判處長達10年徒刑，歐盟對這項具有政治動機的判決深表遺憾。

聲明強調，黃之鋒因「香港47人」案被定罪，並判處4年8個月徒刑，服刑期間，又於2025年6月在獄中再次被捕。這些對於黃之鋒的指控所提出的時機及其政治本質，顯示出香港法治狀況的惡化，並進一步損害香港的國際聲譽。

英國外交部發言人6日表示，黃之鋒的刑期「清楚顯示『香港國安法』如何被用來針對因政治表達及參與政治活動而遭到打壓的人士。我們呼籲立即停止所有根據『香港國安法』對個人提出的不公正起訴，並敦促中國及香港當局遵守『中英聯合聲明』（1984年）所保障的香港人民權利與自由。」

美國駐香港領事館在聲明中指出，對追加刑期「予以強烈譴責」，並呼籲立即釋放黃之鋒。

美國駐香港領事館發言人說：「黃之鋒自2020年12月起便遭到不公正監禁，這顯示北京為了打壓那些在香港倡議基本自由的人士，不惜採取極端手段。」