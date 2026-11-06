黃之鋒遭重判10年 歐美英同聲譴責「政治判決令人遺憾」
黃之鋒因被控串謀勾結外國勢力遭重判10年，歐盟、英國與美國均強烈譴責，認為此案反映香港法治惡化與國安法被濫用。
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黃之鋒因被控串謀勾結外國勢力遭重判10年，歐盟、英國與美國均強烈譴責，認為此案反映香港法治惡化與國安法被濫用。
香港民主派人士黃之鋒被控違反香港國安法，遭重判10年。歐盟5日發表聲明指出，對於這項具有政治動機的判決深感遺憾，並稱這起案件顯示香港法治狀況持續惡化，英國和美國亦同聲譴責。
對於黃之鋒遭香港法院重判一事，歐盟對外事務部（EEAS）發布聲明指出，黃之鋒遭控「串謀勾結外國勢力」，並依北京強加於香港的「香港國安法」，判處長達10年徒刑，歐盟對這項具有政治動機的判決深表遺憾。
聲明強調，黃之鋒因「香港47人」案被定罪，並判處4年8個月徒刑，服刑期間，又於2025年6月在獄中再次被捕。這些對於黃之鋒的指控所提出的時機及其政治本質，顯示出香港法治狀況的惡化，並進一步損害香港的國際聲譽。
英國外交部發言人6日表示，黃之鋒的刑期「清楚顯示『香港國安法』如何被用來針對因政治表達及參與政治活動而遭到打壓的人士。我們呼籲立即停止所有根據『香港國安法』對個人提出的不公正起訴，並敦促中國及香港當局遵守『中英聯合聲明』（1984年）所保障的香港人民權利與自由。」
美國駐香港領事館在聲明中指出，對追加刑期「予以強烈譴責」，並呼籲立即釋放黃之鋒。
美國駐香港領事館發言人說：「黃之鋒自2020年12月起便遭到不公正監禁，這顯示北京為了打壓那些在香港倡議基本自由的人士，不惜採取極端手段。」
黃之鋒因被控違反香港國安法、涉及串謀勾結外國勢力，被香港法院重判10年徒刑。報導指出，他先前已因「香港47人」案被判刑，這次是追加刑期。 歐盟表示，對這項具有政治動機的判決深感遺憾，並認為案件顯示香港法治持續惡化。歐盟也指出，相關指控的時機與政治性質，進一步損害香港國際聲譽。 英國外交部指控香港國安法被用來打壓政治表達與參與政治活動的人，並呼籲停止不公起訴；美國駐港領事館則強烈譴責追加刑期，要求立即釋放黃之鋒。
精華 FAQ
黃之鋒因被控違反香港國安法、涉及串謀勾結外國勢力，被香港法院重判10年徒刑。報導指出，他先前已因「香港47人」案被判刑，這次是追加刑期。
歐盟表示，對這項具有政治動機的判決深感遺憾，並認為案件顯示香港法治持續惡化。歐盟也指出，相關指控的時機與政治性質，進一步損害香港國際聲譽。
英國外交部指控香港國安法被用來打壓政治表達與參與政治活動的人，並呼籲停止不公起訴；美國駐港領事館則強烈譴責追加刑期，要求立即釋放黃之鋒。
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