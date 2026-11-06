羈押逾2千天 香港學運領袖黃之鋒遭控勾結外國勢力再重判10年

前香港眾志秘書長黃之鋒。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 香港學運領袖黃之鋒因涉勾結外國勢力，被高院在既有刑期外再判10年；港府與警方強硬回應，並通緝同案的羅冠聰。

現年30歲的香港 民主派人士、前學運領袖香港眾志秘書長黃之鋒 ，多次參與包括「反送中」等民主抗爭行動，因為參加2020年民主派初選，2024年被依「串謀顛覆國家政權」判刑入獄，原本預計明年初刑滿獲釋，香港高等法院5日又依「港區國安法 」的「串謀勾結外國勢力」罪名，再重判10年。

綜合港媒報導，香港特首李家超指黃之鋒和另一名學運領袖羅冠聰，屬破壞香港繁榮穩定禍首，「禍港賣港、怙惡不悛」。 香港政府說會依法充公黃之鋒的罪行相關財產。香港警察國安處宣布通輯同案另一名被告羅冠聰，呼籲他回香港自首。

黃之鋒正就民主派「35＋初選案」服刑，早前他被控與前香港眾志黨友羅冠聰等人，於2020年香港國安法生效後，串謀請求外國制裁中國及香港。

高院法庭判刑指，案發時香港經歷了反送中事件引發的社會動盪與暴動，面臨極高國家安全及法治風險，黃之鋒與羅冠聰行為，加劇了中央及特區政府處理局勢的困難，裁定屬「罪行重大」，按國安法應判監10年以上至終身監禁。

法庭認為，雖然黃之鋒未親自接觸或勾結外國勢力，而是由羅冠聰於海外負責進行，但黃之鋒在充分知情的情況下參與，在長達約4個月時間內持續分工合作，呼籲外國制裁北京中央及香港，而美國政府其後的確取消香港的特殊貿易待遇，亦有中國及香港官員遭制裁，因此認為黃之鋒和羅冠聰扮演的角色同等重要，都是案件的主腦。

法庭認定黃之鋒之罪行，以13年監禁為量刑起點，考慮求情理由後扣減3年，判處監禁10年。這10年中的2個月2日與「35＋」顛覆案餘下刑期同期執行。

李家超在港府5日發布的公報中說：「黃之鋒、羅冠聰及其團伙先是阻撓特區政府推動國民教育，意圖削弱青少年的國民身份認同，繼而成立激進組織、煽動學生違法，更宣揚『港獨』、『自決』主張，在2019年『黑暴』、港版『顏色革命』中推波助瀾，其惡行累累。」

李指，在港版國安法實施後，黃之鋒、羅冠聰及其團伙仍毫無悔改之意，「肆無忌憚地繼續充當外國和境外勢力的代理人，恣意持續串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全，妄圖通過境外勢力對中央政府和特區政府施壓，禍港賣港、怙惡不悛」；他還稱，黃之鋒更參與「35+計劃」，「串謀顛覆國家政權。此等惡行均屬極之嚴重的罪行，不僅嚴重損害了國家主權、安全、發展利益，更直接損害了廣大市民的切身福祉與社會穩定。」

黃之鋒自2020年11月23日開始被羈押，至今超過2100天。黃之鋒現年29歲，按今次判刑，預料需服刑至2036年，出獄時年約40歲。在香港國安法已有判刑中，黃之鋒刑期較黎智英短。今年2月9日，黎智英被控違反香港國安法，以兩項串謀勾結外國勢力罪及一項串謀發布煽動刊物罪，被香港高等法院原訟法庭重判有期徒刑20年。

香港警察國家安全處總警司李桂華召開記者會表示，黃之鋒18歲開始犯下不同罪行，「罪行累累」。媒體提問警方於2025年即黃之鋒犯案後5年才拘捕和起訴是否公平？李桂華指警方國安處於2023年獲取情報後才開始調查案件，在兩年時間內取得律政司指示提出起訴，期間沒有拖延。李桂華又說已通緝同案另一名被告羅冠聰，呼籲他回港自首，面對司法程序。

羅冠聰已於2020年6月30日港區國安法實施前離開香港，並獲英國政治庇護。