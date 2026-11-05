香港青奧單日3獎牌 武術潘浩然港隊歷史首金 游泳、乒乓1銅1銀

潘浩然在第四屆青年奧林匹克運動會，奪得男子太極拳太極扇全能金牌，創下港隊參賽紀錄。（取材自香港體育協會暨奧林匹克委員會）

AI摘要 文章摘要整理： 香港青奧代表團在達卡單日奪得金、銀、銅各1面，潘浩然更為港隊贏得青奧史上首面正式金牌，寫下新紀錄。

第四屆青年奧林匹克運動會正在塞內加爾達卡舉行，中國香港 代表團在當地時間周三（4日）迎來歷史性豐收，單日連奪金、銀、銅三色獎牌。15歲武術小將潘浩然在男子太極拳太極扇全能項目，以總成績18.720分封王，為港隊摘下本屆賽事首金，更是香港自2010年參與青奧以來首面計入大會正式獎牌榜的金牌，寫下香港體壇新一頁。中國香港代表團共派出15位運動員，出戰本屆青奧12個體育項目。

文匯報報導，武術今屆首次成為青奧會正式競賽項目，設男、女子長拳全能及太極拳全能四個小項，共有來自46個國家和地區的47名運動員同場角逐。潘浩然不僅是港隊武術項目的唯一代表，更與游泳女將文薈喬一同擔任開幕禮港隊持旗手。他在初賽以次名晉級決賽，決賽首項太極拳打出9.360分，暫列次席；緊接進行的太極扇項目同樣獲得9.360分，在該細項排名第一，最終以總分18.720分反超前登上榜首，力壓越南選手阮克黎黃（18.692分）及日本選手川村心輝（18.663分）奪金。

賽後潘浩然難掩激動之情，直言這面金牌是對多年努力的最大肯定：「很激動，覺得之前的訓練都有回報。」

這面金牌的意義遠超個人榮譽。自青奧於2010年創辦以來，港隊雖曾有劍擊的蔡俊彥、錢其樞、佘繕妡及羽毛球的吳芷柔奪金，但均屬夥拍其他國家選手組成的跨國組合，成績未有計入官方獎牌榜。潘浩然今次以港隊名義踏上最高頒獎台，成為港隊青奧史上首位正式金牌得主。

同日為港隊揭開獎牌序幕的是17歲游泳女將文薈喬。她在女子100米蛙泳決賽游出1分10.33秒，收穫銅牌，這不僅是港隊今屆青奧的首面獎牌，也是繼2014年南京青奧何詩蓓獨取兩銀後，時隔12年再有港隊泳手踏上青奧頒獎台。

緊接上演的乒乓球混雙決賽，黎騏豪/蘇籽童面對日本組合川上流星/松島美空，1：3惜敗，但仍為港隊增添一面銀牌。