我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

偏重者壽命較長？醫揭增重關鍵：每天多500大卡搭配肌力訓練

共和黨慘敗川普卻暗爽？紐時：民主黨掌國會是他的天堂

74歲洪金寶坐輪椅攜兒直播帶貨 自嘲前世是牛

香港新聞組／香港5日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
74歲洪金寶（左）行動不便，也與兒子洪天明開直播帶貨。（取材自抖音）
74歲洪金寶（左）行動不便，也與兒子洪天明開直播帶貨。（取材自抖音）

AI摘要

文章摘要整理：

74歲洪金寶坐輪椅與兒子洪天明北上直播帶貨，工作後再大啖潮汕菜；他自嘲像前世是牛，認為有力氣就應繼續做事。

現年74歲的影壇武打巨星「大哥大」洪金寶與韓籍前妻曹恩玉育有三子一女，大仔洪天明、二仔洪天祥、三仔洪天照、細女洪煦榆。他近年減產過著悠閒半退休生活，閒時與家人四處旅遊散心，即使年紀老邁行動不便需要借助輪椅或撐拐杖出入，仍不時現身公開活動和直播帶貨。日前洪金寶帶大仔洪天明現身直播，在現場駕「戰車」出入，十分勤力。

74歲洪金寶駕電動輪椅，行動不便也會和兒子洪天明開直播帶貨。（取材自抖音）
74歲洪金寶駕電動輪椅，行動不便也會和兒子洪天明開直播帶貨。（取材自抖音）

香港01報導，洪金寶日前在抖音分享北上廣州的片段。影片中洪金寶要借助電動輪椅在現場移動，但依然專業完成工作。他與洪天明一同做直播，父子檔一齊北上掘金，洪金寶不停在照片上簽名。

74歲洪金寶（左）與兒子洪天明忙完直播帶貨，去吃潮汕菜。（取材自抖音）
74歲洪金寶（左）與兒子洪天明忙完直播帶貨，去吃潮汕菜。（取材自抖音）

完成工作後，洪金寶與洪天明去餐廳大快朵頤食潮汕菜，雖然身為「最靈活胖子」，但洪金寶毫不戒口，看來身體狀況不錯。

洪金寶因為拍武打戲長年舊傷，加上體重過重、年齡增長，2017年進行過膝蓋手術，因身體狀況不得不半退休淡出幕前，但他仍熱愛工作。

2020年洪金寶上節目《健康旦Hieggo》接受鄭丹瑞訪問，被問及為甚麼不退休，洪金寶表示要養一家人：「我哋大家的生活，大家食嘅都係我搏返嚟，如果以前唔搏，好啦，而家乜都冇。我而家唔係唞，遲少少就可以『長唞』，好多人叫我退休，我點解要退休？第一我可以講嘢，可以鬧人；第二我諗得嘢，唔係上天畀我呢啲嘢做啫咩？可以做可以諗就去做，當自己真係退化晒，廢事出醜，咁咪退休囉，而家仲有機會嘅，我都想繼續做。」

2024年洪金寶出席第37屆東京國際電影節大師班，再談及不退休原因，他受訪笑言：「可能我前世是一隻牛，要工作才舒服。」

精華 FAQ

  • 他與大仔洪天明一同北上廣州做直播帶貨，過程中靠電動輪椅移動，仍專業完成現場工作，並在照片上替粉絲簽名，展現相當敬業的態度。

  • 他表示一家人的生活都靠自己打拼而來，若過去不拼就沒有今天的成果；只要還能講、還能想、還能做，就不想太早退休，等真的退化才考慮休息。

  • 洪金寶因長年拍武打戲留下舊傷，加上體重與年齡因素，2017年曾做膝蓋手術，之後改為半退休生活，但仍會出席活動、拍片和直播帶貨。

香港 退休 抖音

上一則

京港洽談會簽約47項目、涉約75億美元 聚焦3大重點

下一則

香港青奧單日3獎牌 武術潘浩然港隊歷史首金 游泳、乒乓1銅1銀

延伸閱讀

娶胡錦40年從惹議到佳話 台視前新聞主播顧安生83歲逝

娶胡錦40年從惹議到佳話 台視前新聞主播顧安生83歲逝

亞裔女40歲就退休 靠一套理財法實現全球追星BTS

亞裔女40歲就退休 靠一套理財法實現全球追星BTS
才分手陳奕迅愛女稱「專心打球」 香港網球一哥被爆貼臉「籃球女神」

才分手陳奕迅愛女稱「專心打球」 香港網球一哥被爆貼臉「籃球女神」
「上古許光漢」林煒根本接吻大師 聊吻戲下意識摸嘴唇

「上古許光漢」林煒根本接吻大師 聊吻戲下意識摸嘴唇

熱門新聞

中國外交部發言人郭嘉昆。歐新社

還抵制姆巴佩嗎？中國外交部：我們重視當事人的道歉

2026-10-28 12:46
上海夫妻遺贈畢生積蓄與房產救人，卻因高額稅費卡關。 （取材自新聞坊）

賣650萬房子做慈善 要繳稅450萬 上海夫妻遺產處置卡住了

2026-11-01 08:30
習近平。(歐新社)

習近平清算高階將領 學者：解放軍失去干預政局能力

2026-10-31 15:12
藍思科技董事長周群飛。（取材自新華網）

中國新晉女首富：周群飛白手起家 身家1270億人民幣

2026-10-27 22:35
涉情色的水療足浴SPA會所。（取材自都市現場）

川男按摩時睡著 下體一陣冰涼 竟是女技師私自「手推」

2026-10-31 09:30
中國前國務院副總理劉延東10月28日因病在北京逝世，享年81歲。遺體11月3日在北京八寶山革命公墓火化。中新社

前副總理劉延東遺體今火化 習近平等赴八寶山送別

2026-11-03 12:45

超人氣

更多 >
這2種早餐常見天然食物 竟也檢測出塑膠微粒

這2種早餐常見天然食物 竟也檢測出塑膠微粒
南加這市通過「多夫多妻制」？滿足條件可正式登記

南加這市通過「多夫多妻制」？滿足條件可正式登記
民主黨大勝為何道瓊飆漲千點？高盛、大摩分析對AI數據中心投資影響

民主黨大勝為何道瓊飆漲千點？高盛、大摩分析對AI數據中心投資影響
民主黨大勝 參眾院全拿 藍色浪潮變海嘯

民主黨大勝 參眾院全拿 藍色浪潮變海嘯
「每個人都心知肚明」范斯：伊朗戰爭導致共和黨慘敗

「每個人都心知肚明」范斯：伊朗戰爭導致共和黨慘敗