英國永久居留門檻增至10年 BNO港人有條件維持5年

香港BNO護照。（取材自維基百科）

AI摘要 文章摘要整理： 英國推行按貢獻獲取永居改革，將一般移民等候期延至10年，但BNO港人仍可沿用5年途徑，相關細節預計2027年逐步落實。

英國政府11月2日公布「按貢獻獲取永居」（Earned Settlement）移民 制度改革方案，調整外籍人士申請永久居留（Indefinite Leave to Remain，ILR）的年限及資格。新制將一般移民取得永居的基本等候期由現行5年延長至10年，並根據申請人的收入、職業、英語能力及守法紀錄，設立不同年限的申請途徑，預計2027年逐步實施。

綜合港媒報導， 港人關注的英國國民（海外）（BNO）簽證 方面，英國政府確認維持原有5年永居途徑，不納入一般移民延長至10年的基本年限。BNO簽證持有人在英國連續居住滿5年，符合其他申請條件後，仍可申請永久居留。不過，申請人仍須符合新制的強制要求，包括英語能力、品格及政府債務等規定。

新制度亦將提高一般永居申請者的英語能力要求，由歐洲共同語言參考架構（CEFR）B1級提升至B2級，並要求申請人通過英國生活測試（Life in the UK Test）。此外，申請人須符合國民保險供款要求，並且沒有未償還的政府債務。具體適用方式及豁免條件，仍待英國政府公布詳細移民規則。

根據英國內政部公布的政策框架，新制度以申請人對英國的經濟及社會貢獻作為審核依據。一般持有技術工作簽證（Skilled Worker）等工作簽證的外籍人士，基本永居等候期將延長至10年。不過，高收入人士、特定公共服務從業員及符合條件的高技能人才，仍可透過加速途徑提前申請。

在收入門檻方面，年收入達12,571英鎊以上，並符合指定期間收入要求者，可申請10年途徑；年收入達50,271英鎊以上，且在申請前5年中有3年達到相關標準者，可縮短至5年。至於年收入達125,141英鎊以上，並在申請前4年中有3年符合要求者，最快可在居英3年後申請永居。

公共服務人員亦設有5年申請途徑，包括符合指定職業及薪酬標準的醫生、護士和教師等。此外，部分在2025年5月之前已進入英國相關簽證途徑的護理及公共服務人員，將獲過渡安排。

針對社會照護工作者，政府表示，符合簽證規定、年收入達2.5萬英鎊的相關從業員，可繼續沿用5年永居途徑。至於未符合條件者，政府將提供額外5年護理工作簽證，讓他們轉換至合資格僱主繼續工作，期滿後再按規定申請永居。上述過渡安排主要適用於2025年5月之前進入相關途徑的人士。

至於違反移民規定及難民申請者，政府亦提出延長永居等候期。曾違反移民規定者，取得永居的年限可能延長至20年；未透過安全及合法途徑入境的難民，基本等候期為20年，若經小艇等非法方式入境，則可能再增加10年，最長達30年。透過政府指定安全及合法途徑入境的難民，則可適用5年申請途徑。

英國政府表示，新制度旨在將永久居留資格與申請人的持續貢獻及守法紀錄掛鉤。內政部指出，改革預計令超過50萬人較原定時間延後取得永居，英國工作及福利制度亦將配合新安排調整。政府預計，新措施可減少數十億英鎊的福利開支。

英國政府已公布改革政策框架，後續將修訂移民規則及公布執行細節，預計2027年分階段落實。