京港洽談會簽約47項目、涉約75億美元 聚焦3大重點

AI摘要 文章摘要整理： 第二十九屆京港洽談會簽約47項目、涉586億港元，京港雙方聚焦金融、創科與人才合作，並推動河套香港園區與北京中關村對接。

以「揚帆『十五五』京港共未來」為主題的第二十九屆北京‧香港 經濟合作研討洽談會3日至4日在京舉行。會議共簽約項目47個，簽約金額586億港元（約74.79億美元）。

大公報報導，中央港澳辦、國務院 港澳辦分管日常工作的副主任徐啟方4日出席開幕式時表示，中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室將堅決貫徹落實黨的20屆五中全會精神，全力支持香港與北京深化各領域務實合作，推動北京「十五五」規畫與香港首個五年規畫雙向賦能，充分釋放發展紅利，共同為強國建設、民族復興偉業作出新的更大貢獻。

香港特區行政長官李家超在開幕式致辭時表示，京港可加強合作共謀發展，深化創科聯動，共築國際高端人才集聚高地，北都新田大學城和洪水橋大學城已從藍圖變成實地項目，相信大學城將為京港兩地高校合作，協同培育高端人才，孕育新質生產力寫出新篇章。河套香港園區將與北京中關村推進合作項目，聚焦人工智能等領域促進科研資源對接。

據悉，會議簽約項目覆蓋科技服務、商務服務、生物醫藥、金融、人工智能、軟件和信息技術服務、商業航天、文化旅遊、智能製造與裝備等多個重點領域。

李家超表示，京港洽談會近30年來碩果纍纍，合作由商貿、基建逐步拓展至金融服務、科技創新、綠色低碳、知識產權和專業服務等高端領域，引進香港國際資源服務北京高質量發展，為北京創新產業走向全球開闢通道，實現雙向投資、聯合發展，為深化京港協同發揮重要作用。

李家超指出，京港未來可聚焦三大重點方向深化協同，包括推進金融雙向開放，香港是北京企業最方便的國際融資平台，京港可聯手拓展綠色金融與離岸人民幣業務；深化京港創科聯動，提速發展北部都會區，打造國際化大學城，實現教育、科技、人才一體化發展，為京港院校協同培育高端人才和孕育新質生產力寫出新篇章；以及用好香港「超級聯繫人」和「超級增值人」角色，全方位賦能企業出海，並助力文化與軟實力走向世界。他說香港會繼續積極服務國家所需，與北京攜手共進，將兩地合作成果轉化為推動高質量發展的新動能，為國家高水平對外開放作出更大貢獻。

李家超表示，同樣位於北都的深港河套是粵港澳大灣區的重大合作平台，港深創科園公司（又稱河套香港園區公司）將與作為自主創新示範區的北京中關村的單位推進合作項目，聚焦生命健康科技、人工智能及機器人領域，促進科研資源對接、人才交流等。

北京市市長殷勇在開幕式上表示，京港合作為北京發展提供了重要的助力。面向未來，期待京港攜手並肩，共同推動兩地高質量發展再上新台階。