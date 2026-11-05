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黃之鋒被控「串謀勾結外國勢力罪」 判監10年

黃之鋒被控「串謀勾結外國勢力罪」 判監10年

記者賴錦宏／即時報導
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前香港眾志秘書長黃之鋒。(美聯社)
前香港眾志秘書長黃之鋒。(美聯社)

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文章摘要整理：

黃之鋒因串謀勾結外國勢力危害國家安全罪被香港高院判監10年，法庭認定其為主要帶領者，並指案件性質嚴重。

正在就香港民主派初選案服刑的前香港眾志秘書長黃之鋒，因被控串謀勾結外國勢力危害國家安全罪，5日被香港高等法院判處監禁10年，預計2036年11月刑滿。這也是他第二次因觸犯「港區國安法」被判刑。

香港有線新聞報導，現年30歲的黃之鋒去年6月在獄中再度被捕，被控於2020年串謀流亡海外的前香港眾志主席羅冠聰等人，請求外國對中國及香港實施制裁、封鎖或其他敵對行動。他今年9月承認一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

香港高等法院「國安法」指定法官譚耀豪今天早上判刑時，裁定案件屬於「港區國安法」規定的「罪行重大」類別，以監禁13年為量刑起點，在考慮認罪扣減等因素後，最終判處黃之鋒監禁10年。

法庭同時考慮整體量刑原則，裁定其中兩個月兩天與黃之鋒在民主派初選案的剩餘刑期同期執行，相當於額外服刑約九年10個月。

譚耀豪指出，黃之鋒與羅冠聰是涉案串謀的兩名主要帶領者，在「港區國安法」2020年6月底生效後，仍持續推動外國制裁中國及香港的訴求。

法官不接納辯方有關黃之鋒在港區國安法生效後參與程度有限、角色次要的說法，認為他與羅冠聰在案件中均扮演關鍵角色。黃之鋒也並非主動停止相關活動，而是在2020年11月因另一宗案件被還押後，才停止參與。

據港媒「法庭線」觀察，法官說到這裡時，黃之鋒一度皺眉。

譚耀豪認為，黃之鋒與羅冠聰在香港社會動盪期間呼籲外國實施制裁，加劇中國及香港特區當時面對的困境，因此案件性質嚴重。

精華 FAQ

  • 他因串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪被判監10年，預計2036年11月刑滿。這也是他第二次因觸犯港區國安法而被判刑。

  • 法官認為黃之鋒與羅冠聰在港區國安法生效後，仍持續推動外國制裁中國及香港，且兩人都是主要帶領者，對當時局勢造成加劇影響，因此屬罪行重大。

  • 法庭考慮整體量刑後，裁定其中2個月2天與民主派初選案剩餘刑期同期執行，等於在原本刑期外再多服約9年10個月。

黃之鋒 港區國安法 香港

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