QS亞洲榜港大2連霸 5大學列10強 城市大學升至全港第2

AI摘要 文章摘要整理： QS最新亞洲大學排名顯示，港大續居第1，香港5校躋身前10且3校進前5；整體表現強勁，反映香港高教國際競爭力持續提升。

香港 政府近年推動「留學香港」品牌，香港的大學在各項國際大學排名中的表現亦屢創佳績。國際高等教育研究機構QS最新公布的亞洲大學排名中，香港大學連續兩年位列亞洲第一，香港合共5所大學排名前10，更是十多年來首次有3所大學打入前5，當中香港城市大學上升3位排第4，香港中文大學亦升2位至第5。

大公報報導，QS高級副總裁Ben Sowter指，亞洲各地爭奪學生及學術人才日趨激烈，香港的大學國際交流日增，在學界及雇主之間的認受性亦不斷提升，今屆成績凸顯了香港國際教育樞紐的地位。

QS指，多所本地大學今屆創下排名新高，包括城大、理大、香港教育大學、香港都會大學及香港恒生大學，中大及排第50位的香港浸會大學則創下十多年來新高。排名升幅方面，提升較大的包括都大，上升56位至第337位；恒大 上升50位至第464位；嶺南大學上升36位至第145位；教大則上升30位至第122位。

QS又指出，隨著恒大躋身前500名，香港11所上榜大學首次全數位列亞洲前500，除香港外，只有澳門的上榜大學全數在前500之內。以平均總分計，香港以74.9分排亞洲第二，僅次於新加坡的75.2分。

QS指，今屆上榜院校更多、競爭更激烈，亞洲多數成熟的高等教育體系都是排名下跌的大學多於上升，香港11所上榜大學中卻有8所上升，1所持平，僅科大及香港樹仁大學下跌；上升比率達73%，僅次於塔吉克斯坦及澳門的100%。

QS續指，科研方面，香港大學「每篇論文引用率」平均90.0分，遠超區內35.2分的平均分，在亞洲僅次於新加坡；「每名教員論文數目」平均64.4分，高於區內29.7分的平均分，繼續領先亞洲，香港11所大學中有10所在此項錄得進步。

聲譽方面，香港的大學「學術聲譽」平均分同樣領先亞洲，11所上榜大學中有十所排名上升或持平；「雇主聲譽」方面，11所大學中有9所排名上升，其中5所打入區內前100，平均得分為67.6分，區內平均則為24.8分。

國際化方面，香港的大學「國際學生比例」平均98.5分，「國際教員比例」平均96.2分，遠高於區內平均的29.3分及33.3分，入境及出境交換生比例亦大幅超越區內平均；亞洲「國際教員比例」前十名中，香港占5所，城大更在「國際教員比例」及「出境交換生比例」2項排亞洲第一。