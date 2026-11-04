香港Q3餐飲收益35億美元達疫前9成 非中餐館升7%跑贏大市

香港餐飲食肆第三季總收益按年升3.1%，各類別收益表現不一，非中式餐館表現最為突出；圖為中環食肆。(中新社)

AI摘要 文章摘要整理： 香港第三季餐飲業收益按年升3.1%至275億元，回升至疫前約9成，其中非中式餐館增長最突出，政府預期消費及旅遊回暖將繼續支持業務。

香港 統計處最新公布，香港餐飲食肆第三季總收益按年升3.1%，升幅較第二季擴大2.7個百分點，臨時估計收益為275億元（港幣，下同，約35億美元），升幅較對上一季加快，相當於社運及疫前、2018年同期收益298億元的91%。同期食肆購貨總額臨時估計為90億元，按年升5.4%。若剔除價格變動因素，第三季食肆總收益以數量計的臨時估計按年升2.1%。

綜合香港01、明報報導，季內食肆購貨總額的臨時估計為90億元，按年上升5.4%。按月份分析季內表現，整體見收益增幅逐步提速，收益數字保持在90億元以上。當中9月收益增長為季內最好，整體收益按年增速為自2024年2月以來單月最急，升6.9%，主要受中式及非中式餐館月內收益均錄雙位數按年增幅帶動，分別升10.2%及11.6%，其中非中式餐館更創2023年6月以來最大單月升幅。

按食肆類別畫分，第三季各類別收益表現不一，非中式餐館表現最為突出，總收益以價值計及數量計分別按年升7.1%及6.1%，為唯一跑贏大市的主要食肆類別。

中式餐館總收益以價值計及數量計分別升1.2%及0.3%。快餐店總收益以價值計升0.6%，但以數量計則微跌0.4%。酒吧總收益以價值計及數量計分別升1%及0.2%；雜類飲食場所總收益以價值計及數量計分別升2.1%及1.3%。

若按季比較，第三季經季節性調整的食肆總收益臨時估計，以價值計及數量計分別升2.5%及1.6%。

港府發言人表示，第三季食肆總收益按年加快升3.1%，所有類別均錄增長，反映本地消費氣氛穩健；中秋節較去年提早，亦推高9月收益。

展望未來，發言人續表示，經濟持續穩健擴張和就業收入增長，將會支持本地消費，令食肆業務受惠。未來一連串盛事和各區節慶活動，加上旅遊業繼續增長，將會對食肆業務有幫助。政府將繼續密切監察外部不利因素的演變對本地食肆業務潛在的影響。