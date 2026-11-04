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香港網球一哥認愛籃球女神 稱陳奕迅愛女先提分手「無關第三者」

香港新聞組／香港4日電
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黃澤林指自己常不在香港，少機會見記者，要麻煩JFFT平台容他發聲。(視頻截圖)
黃澤林指自己常不在香港，少機會見記者，要麻煩JFFT平台容他發聲。(視頻截圖)

AI摘要

文章摘要整理：

香港網球一哥黃澤林公開認愛譚旻萱，並指與陳康堤早於9月分手、無第三者介入；事件引發外界關注陳奕迅一家與他關係的變化。

港星陳奕迅與徐濠縈的22歲愛女陳康堤，日前證實與22歲香港網球一哥黃澤林分手，短短半年戀情畫下句點，沒想到男方隨即傳出新戀情，還被拍到與25歲香港女星、外號「籃球女神」的譚旻萱親密互動，引發外界質疑是否「無縫接軌」。黃澤林2日晚間打破沉默，不僅大方認愛新歡，更首度揭開與陳康堤分手的內幕，透露兩人早在9月就已分開，而且是女方主動提出分手，無第三者介入。

明報報導，黃澤林被爆在廣州南沙比賽期間已換女友，25歲女星譚旻萱在場打氣，兩人舉止親暱傳緋聞。黃澤林前一晚透過YouTube頻道「JFFT」公開戀情，澄清跟譚旻萱的戀情非外界所指「無縫接軌」。陳奕迅與太太被指因女兒跟黃澤林割席，一家三口已取消關注黃的社交平台帳號。譚旻萱（Mandy Tam）是香港當紅的混血模特兒、演員兼歌手。

據報導，譚旻萱日前到南沙捧黃澤林出賽，兩人舉止親暱傳緋聞，之後黃澤林的教練James Allemby在社交平貼出黃在首爾比賽的照片，其中一張是黃澤林和譚旻萱在街頭並肩過馬路的合照，二人不避嫌互相點讚，關係不言而喻。

報導稱，黃澤林說今次之後不會再回應，早前他稱分手後要專心打球，轉頭又有新戀情，他解釋：「記得上一次我都說專心打球，身為運動員，我成日都要出去，都好需要有個人在身邊支持我，希望大家給予尊重。」

報導指，3日有周刊報道黃澤林與譚旻萱的戀情始於8月，兩人祕密交往，陳康堤被蒙在鼓裡，黃澤林毋須作賽的日子常不見蹤影，並以不同理由推卻陳康堤的約會，令女方察覺感情出現異常。黃澤林更被指大手筆租西貢別墅，跟女友展開同居生活。

報導說，黃澤林除新戀情時間點引起熱議，陳奕迅一家與黃澤林的關係變化亦成為關注焦點，有指當初陳奕迅因欣賞黃澤林的球技與為人，主動牽線促成他與女兒交往。

報導稱，陳康堤受訪時透露跟黃澤林一見鍾情，讚男友是堅毅的運動員，無論遇上什麼困難都堅持到底，這分精神感染到她，更笑言黃澤林成為爸爸的「新兒子」，她變了「二號」。可見陳奕迅很疼黃澤林，如今女兒遇情傷，既心痛又自責，據悉他私下向朋友說未來將不再與黃澤林往來。

報導指出，有網民翻查社交平台，發現陳奕迅、徐濠縈和陳康堤已取消關注黃澤林。不少網民將此舉解讀為父母以行動支持女兒，亦有人注意到徐濠縈至今仍有追蹤康堤前男友Shou Honda的帳號，因而將兩者比較。

黃澤林被質疑與譚旻萱MANDY的戀情無縫接軌。（取材自小紅書）
黃澤林被質疑與譚旻萱MANDY的戀情無縫接軌。（取材自小紅書）

精華 FAQ

  • 黃澤林在YouTube頻道公開認愛譚旻萱，並澄清兩人不是外界所指的「無縫接軌」，希望外界給予尊重，且表示之後不再回應感情事。

  • 黃澤林表示自己與陳康堤早在9月已經分開，而且是女方主動提出分手，強調事件沒有第三者介入，也否認新戀情是導致分手的原因。

  • 因為陳康堤曾與黃澤林交往，分手後又傳出他迅速認愛新歡，外界因此關注陳奕迅一家反應；報導更指一家三口已取消關注黃澤林帳號。

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