與13歲少女性交 香港議員施駿興囚2年半 港府：9月起停薪

元朗區議員施駿興與女童非法性交罪成，判囚2.5年。（取材自臉書）

AI摘要 文章摘要整理： 香港元朗區議員施駿興因2011年與13歲少女非法性交罪成，被判囚2年半即時入獄；港府指其已停薪，並須留意上訴及議席去留。

香港 元朗區議員施駿興2011年與13歲少女非法性交，3日在區域法院判囚30個月，即時入獄。

明報報導，法官陳廣池稱，案發時被告和事主談戀愛，雖不能視被告為愛情騙子，但他利用白色情人節的藉口來得到她的「初夜」，過程中又沒有使用安全套，事後事主有嚴重創傷後遺症狀，惟被告在求情中無任何悔意和愧疚，對她的創傷更「隻字不提」。法官亦不同意辯方指被告現已婚，沒有重犯機會的說法，考慮兩人年齡差距有10年、被告對X的操控及其求情理由等，判處被告囚兩年半。

據報導，根據區議會條例，議員若干犯任何罪行並被判處為期超過3個月的監禁，即時喪失議員資格。不過，施駿興仍可提出上訴，港府 表示，會密切留意司法程序進展。港府指，現年39歲的施駿興的區議員酬津，在其於9月14日被裁定罪成當日已開始停止發放。

報導稱，被告施駿興被裁定一項與16歲以下女童非法性交罪成，另一項非禮罪脫。非法性交罪發生於2011年3月14日，當時X只有13歲7個月。

報導指，法官在判刑時引述X的創傷報告稱，案發時X稱在「半推半就」下首次發生性行為，以為被告是她的婚姻對象及一生伴侶，後來被告移情別戀，X難以接受，令她跌落到「最黑暗的時期」，並曾想過自殘。專家稱，X有創傷壓力症候群的症狀，往後和異性交往受影響，對異性關係失去信心，有情緒憂慮和不安，X需接受心理治療，以改善負面創傷。

報導說，法官稱，被告無親自撰寫求情信，在求情的過程無展示悔意和愧疚，令減刑機會相對減少。就辯方呈上9封求情信，刻意讚揚其社區貢獻、有正直善良的人格等，法官表示，從被告對X在案中的言行，卻顯示被告的操行及品格有不同。

報導稱，即使被告2020年成為立法會議員的助理及聯絡主任，2023年決定投身政界，2024年成為區議員，法官認為無論是出於政治盤算，抑或是品格上的真誠作為，都是案發後的事，考慮到本案案情、辯方求情理由等，被告是經審訊後定罪，在無減刑條件下，決定判處被告入獄兩年半。