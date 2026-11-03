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香港網球一哥認愛籃球女神 陳奕迅1家三口取消社群關注

香港新聞組／香港4日電
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香港「網球一哥」黃澤林被質疑與譚旻萱MANDY的戀情無縫接軌。（取材自小紅書）
香港「網球一哥」黃澤林被質疑與譚旻萱MANDY的戀情無縫接軌。（取材自小紅書）

AI摘要

文章摘要整理：

黃澤林承認與譚旻萱交往，並透露已於9月與陳康堤分手、否認無縫接軌；事件也引發陳奕迅一家取消關注其社群帳號的討論。

港星陳奕迅與徐濠縈的22歲愛女陳康堤，日前證實與22歲香港網球一哥黃澤林分手，短短半年戀情畫下句點，沒想到男方隨即傳出新戀情，還被拍到與25歲香港女星、外號「籃球女神」的譚旻萱親密互動，引發外界質疑是否「無縫接軌」。黃澤林2日晚間打破沉默，不僅大方認愛新歡，更首度揭開與陳康堤分手的內幕，透露兩人早在9月就已分開，而且是女方主動提出分手，無第三者介入。

明報報導，黃澤林被爆在廣州南沙比賽期間已換女友，25歲女星譚旻萱在場打氣，兩人舉止親暱傳緋聞。黃澤林前一晚透過YouTube頻道「JFFT」公開戀情，澄清跟譚旻萱的戀情非外界所指「無縫接軌」。陳奕迅與太太被指因女兒跟黃澤林割席，一家三口已取消關注黃的社交平台帳號。譚旻萱（Mandy Tam）是香港當紅的混血模特兒、演員兼歌手。

據報導，譚旻萱日前到南沙捧黃澤林出賽，兩人舉止親暱傳緋聞，之後黃澤林的教練James Allemby在社交平貼出黃在首爾比賽的照片，其中一張是黃澤林和譚旻萱在街頭並肩過馬路的合照，二人不避嫌互相點讚，關係不言而喻。

報導稱，黃澤林說今次之後不會再回應，早前他稱分手後要專心打球，轉頭又有新戀情，他解釋：「記得上一次我都說專心打球，身為運動員，我成日都要出去，都好需要有個人在身邊支持我，希望大家給予尊重。」

報導指，3日有周刊報道黃澤林與譚旻萱的戀情始於8月，兩人祕密交往，陳康堤被蒙在鼓裡，黃澤林毋須作賽的日子常不見蹤影，並以不同理由推卻陳康堤的約會，令女方察覺感情出現異常。黃澤林更被指大手筆租西貢別墅，跟女友展開同居生活。

報導說，黃澤林除新戀情時間點引起熱議，陳奕迅一家與黃澤林的關係變化亦成為關注焦點，有指當初陳奕迅因欣賞黃澤林的球技與為人，主動牽線促成他與女兒交往。

報導稱，陳康堤受訪時透露跟黃澤林一見鍾情，讚男友是堅毅的運動員，無論遇上什麼困難都堅持到底，這分精神感染到她，更笑言黃澤林成為爸爸的「新兒子」，她變了「二號」。可見陳奕迅很疼黃澤林，如今女兒遇情傷，既心痛又自責，據悉他私下向朋友說未來將不再與黃澤林往來。

報導指出，有網民翻查社交平台，發現陳奕迅、徐濠縈和陳康堤已取消關注黃澤林。不少網民將此舉解讀為父母以行動支持女兒，亦有人注意到徐濠縈至今仍有追蹤康堤前男友Shou Honda的帳號，因而將兩者比較。

香港「網球一哥」黃澤林指自己常不在香港，少機會見記者，要麻煩JFFT平台容他發聲...
香港「網球一哥」黃澤林指自己常不在香港，少機會見記者，要麻煩JFFT平台容他發聲。(視頻截圖)

精華 FAQ

  • 他在YouTube頻道公開認愛譚旻萱，並表示自己與陳康堤其實早在9月已分手，分開原因是女方主動提出，強調沒有第三者介入，也非外界所說的無縫接軌。

  • 因為陳康堤曾與黃澤林交往，陳奕迅一家過去也被指很欣賞他，如今女兒情傷後，網民發現陳奕迅、徐濠縈與陳康堤都取消關注黃澤林，因而引發關係生變的聯想。

  • 報導指譚旻萱曾到南沙為黃澤林打氣，兩人互動親密；其後教練上載照片，拍到他們在首爾街頭並肩過馬路，雙方又互相點讚，令戀情幾乎被坐實。

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