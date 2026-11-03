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香港半年569隻貓狗被棄 半數來自新界北部都會區

香港新聞組／香港3日電
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AI摘要

文章摘要整理：

香港動物保護團體公布上半年收容數據，顯示569隻貓狗被接收，近八成來自新界，約半數個案與北部都會區範圍相關，並提出多項改善流浪動物政策建議。

香港動物保護團體2日公布5個動物福利機構上半年收容動物的狀況及特徵，顯示共接收569隻貓狗，包括318隻狗及251隻貓，大部分來自元朗、北區及屯門；在465個已知來源地是新界個案中，約半數來自北部都會區範圍。

明報報導，聯盟指出，相關個案不能歸因於北都發展，數據亦未必反映香港的整體情況。

據報導，動物福利關注聯盟於1至6月，記錄來自毛守救援、愛領養動物中心、浪浪之家、浪浪協進會及獨立義工Irene Lau營運的收容所救援的狗及貓資料。

報導稱，數據顯示，有465隻（約82%）動物來自新界，當中有30%來自元朗區、27%來自北區及13%來自屯門區。在新界個案中，51%所涉及動物的來源地位於北都範圍，包括135隻狗和101隻貓。至於動物被接受時的狀況，有32%報稱有飼養人、37%為幼犬或幼貓、41%有明顯健康問題、86%尚未絕育。

報導說，聯盟提出三大政策建議，包括重啟「捕捉、絕育、安置」計畫，並規畫興建流浪動物綜合中心；落實伴侶動物謹慎責任，完善犬隻晶片登記及識別制度；檢視人道毀滅或撲殺政策，訂立兩年內將比率降至20%或以下的目標，並增設「功能性動物福利機構」，為犬隻提供治療及行為矯正機會。

精華 FAQ

  • 聯盟統計顯示，1至6月共接收569隻貓狗，其中包括318隻狗及251隻貓。這批動物主要來自元朗、北區及屯門等新界地區。

  • 在465隻已知來源地的新界個案中，約82%動物來自新界，而當中51%涉及北部都會區範圍，約等於135隻狗和101隻貓。

  • 聯盟建議重啟「捕捉、絕育、安置」計畫並興建流浪動物綜合中心，同時完善晶片登記、檢討人道毀滅或撲殺政策，並增設功能性動物福利機構。

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