香港半年569隻貓狗被棄 半數來自新界北部都會區

AI摘要 文章摘要整理： 香港動物保護團體公布上半年收容數據，顯示569隻貓狗被接收，近八成來自新界，約半數個案與北部都會區範圍相關，並提出多項改善流浪動物政策建議。

香港 動物保護團體2日公布5個動物福利機構上半年收容動物的狀況及特徵，顯示共接收569隻貓狗，包括318隻狗及251隻貓，大部分來自元朗、北區及屯門；在465個已知來源地是新界個案中，約半數來自北部都會區範圍。

明報報導，聯盟指出，相關個案不能歸因於北都發展，數據亦未必反映香港的整體情況。

據報導，動物福利關注聯盟於1至6月，記錄來自毛守救援、愛領養動物中心、浪浪之家、浪浪協進會及獨立義工Irene Lau營運的收容所救援的狗及貓資料。

報導稱，數據顯示，有465隻（約82%）動物來自新界，當中有30%來自元朗區、27%來自北區及13%來自屯門區。在新界個案中，51%所涉及動物的來源地位於北都範圍，包括135隻狗和101隻貓。至於動物被接受時的狀況，有32%報稱有飼養人、37%為幼犬或幼貓、41%有明顯健康問題、86%尚未絕育。

報導說，聯盟提出三大政策建議，包括重啟「捕捉、絕育、安置」計畫，並規畫興建流浪動物綜合中心；落實伴侶動物謹慎責任，完善犬隻晶片登記及識別制度；檢視人道毀滅或撲殺政策，訂立兩年內將比率降至20%或以下的目標，並增設「功能性動物福利機構」，為犬隻提供治療及行為矯正機會。