我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣前主播顧安生病逝 享壽83歲 演員妻子胡錦悲痛證實

「惡血」吹哨者舒爾茲警告：AI是新巨騙的溫床

媒體人揭過往 香港「娃娃影后」好賭癌逝孤獨死 淪公寓腐屍

香港新聞組／香港3日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
港星李菁曾有「娃娃影后」封號。（取材自微博）
港星李菁曾有「娃娃影后」封號。（取材自微博）

AI摘要

文章摘要整理：

李菁曾是紅遍港台的邵氏女星，卻在晚年傳出賭博、投資失利與病逝獨居等遭遇，人生由風光走向孤寂，令人唏噓。

曾被譽為「娃娃影后」的香港女星李菁，2018年2月22日被發現暴斃，陳屍公寓多日後才被發現，享壽69歲，據傳她晚年罹癌並接受化療。

綜合媒體報導，李菁年輕時是邵氏力捧的當家花旦，1965年憑電影「魚美人」拿下第12屆亞洲影展影后，紅遍港台兩地，還曾到台灣參演電影「筧橋英烈傳」。沒想到昔日風光無限的她，晚年卻傳出沉迷賭博、生活陷入困境，甚至獨居多年，直到住處傳出異味才被發現已離世，人生際遇令人唏噓。

資深媒體人麥若愚近日在台灣節目分享李菁的過往。他表示，李菁當年受到邵氏兄弟電影公司力捧，主演作品票房屢創佳績，收入相當可觀。為了符合新角色形象，她甚至不惜花大錢購買豪宅及5克拉鑽戒，出手相當闊綽，對身邊工作人員也十分大方，還曾自掏腰包請大家喝殺青酒，年紀輕輕便享有名利雙收的生活。

然而，據麥若愚在節目中的說法，李菁後來傳出經常出入澳門賭場，逐漸沉迷賭博，晚年生活也與昔日風光形成強烈對比。

他透露，李菁長年獨居，身邊缺乏親友陪伴，直到住處飄出異味才被人發現已經離世，消息令人震驚。更令人感慨的是，麥若愚表示，李菁離世後的葬禮，最後由一群邵氏老藝人出錢協助辦理。

李菁未滿17歲讀中學時，考取邵氏「南國實驗劇團」，與方盈、江青、鄭佩佩、秦萍等成為同期同學；在訓練班期間，曾客串演出「梁山伯與祝英台」，結業後接連在「血手印」、「寶蓮燈」、「文素臣」擔任配角，「魚美人」是她擔綱主演的第一部電影，她也以此片獲得亞洲影展的影后寶座。

敬業的李菁，在整個邵氏生涯，拍得片加起來有50多部，是當時台港兩地最為搶手的女明星之一，年紀輕輕就是巨星等級。

1976年年底，李菁和待了13年的邵氏解約，與導演羅馬創辦長天公司，透過投資拍戲、房產賺一大筆錢，也與家族經營九龍巴士的男友雷覺華相戀近十年。不過雷覺華卻因心臟病過世，使她大受打擊，逐漸減少拍片量，沒過幾年母親也病逝，在雙重打擊下，她宣布退出演藝圈。離開影壇後，她轉投資股票失利，最後只好脫產還債。

精華 FAQ

  • 李菁於2018年2月22日被發現暴斃在公寓內，遺體已陳屍多日，直到住處傳出異味才曝光。她曾是當紅影后，晚景淒涼因此引發關注。

  • 她年輕時受邵氏力捧，1965年以《魚美人》拿下第12屆亞洲影展影后，紅遍港台，也曾赴台參演《筧橋英烈傳》，是當時極受歡迎的女星。

  • 媒體人稱她後來常出入澳門賭場，投資股票又失利，還歷經男友與母親過世的打擊，最終退出演藝圈。她離世後，葬禮由一群邵氏老藝人出錢協助辦理。

香港

上一則

香港半年569隻貓狗被棄 半數來自新界北部都會區

下一則

深圳全城戒備迎APEC 餐廳菜刀上鎖、禁寄刀具

延伸閱讀

鄭欣宜雨中祭母 在沈殿霞墓前獨自痛哭不起身 網友心疼

鄭欣宜雨中祭母 在沈殿霞墓前獨自痛哭不起身 網友心疼

茱蒂丹契視力惡化 坦言再也不能拍電影、不能閱讀

茱蒂丹契視力惡化 坦言再也不能拍電影、不能閱讀
網友打氣留不住… 被家人遺棄的抗癌網紅「夏夏」23歲病逝

網友打氣留不住… 被家人遺棄的抗癌網紅「夏夏」23歲病逝
整理包／「上古許光漢」是誰？Threads考古潮 讓花系列男神林煒翻紅

整理包／「上古許光漢」是誰？Threads考古潮 讓花系列男神林煒翻紅

熱門新聞

藍思科技董事長周群飛。（取材自新華網）

中國新晉女首富：周群飛白手起家 身家1270億人民幣

2026-10-27 22:35
中國外交部發言人郭嘉昆。歐新社

還抵制姆巴佩嗎？中國外交部：我們重視當事人的道歉

2026-10-28 12:46
張家界大庸古城裡空無一人。(取材自央視)

巨額資金打水漂 中國人造古鎮人去樓空

2026-10-27 12:44
習近平。(歐新社)

習近平清算高階將領 學者：解放軍失去干預政局能力

2026-10-31 15:12
上海夫妻遺贈畢生積蓄與房產救人，卻因高額稅費卡關。 （取材自新聞坊）

賣650萬房子做慈善 要繳稅450萬 上海夫妻遺產處置卡住了

2026-11-01 08:30
已「失蹤」一年多的前中聯部長劉建超，據傳因嚴重違紀違法，將被由正部級貶為處級。（中新社）

中共前中聯部長劉建超 傳遭「斷崖式貶官」 正部降為處級

2026-10-26 21:47

超人氣

更多 >
佛州墜機9死 德州科技富豪全家罹難

佛州墜機9死 德州科技富豪全家罹難
香港「娃娃影后」李菁好賭癌逝 淪公寓腐屍 曾拍邵氏50多片

香港「娃娃影后」李菁好賭癌逝 淪公寓腐屍 曾拍邵氏50多片
張書豪曬父親神級育兒 帶孫2周「日夜陪伴不碰手機」

張書豪曬父親神級育兒 帶孫2周「日夜陪伴不碰手機」
哈佛法學院翻轉高中輟學人生 朱欽文豪捐3140萬創紀錄

哈佛法學院翻轉高中輟學人生 朱欽文豪捐3140萬創紀錄
多人聚餐分小桌吃飯 仍加收18%小費 客拒付被列黑名單

多人聚餐分小桌吃飯 仍加收18%小費 客拒付被列黑名單