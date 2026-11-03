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孫中山史蹟展揭幕追溯在港足跡 香港：愛國主義珍貴教材

香港新聞組／香港3日電
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今年是孫中山先生誕辰160周年，由紫荊文化集團等承辦的「從振興中華到民族復興─孫...
今年是孫中山先生誕辰160周年，由紫荊文化集團等承辦的「從振興中華到民族復興─孫中山史蹟展」系列活動，於11月2日至7日在香港會展中心舉行。（中通社）

AI摘要

文章摘要整理：

為紀念孫中山誕辰160周年，香港舉辦史蹟展回顧其在港足跡與革命歷程，並以多元展陳強調愛國精神傳承。

今年適逢孫中山誕辰160周年，為了向公眾講述孫中山與中華民族偉大復興的歷史淵源，「從振興中華到民族復興─孫中山史蹟展」11月2日至7日在香港會議展覽中心舉行。

文匯報報導，今次展覽展廳面積達2000平方米，主辦方聯合內地文博機構共展出約300張歷史照片及相關文物（複製品）、畫作等，以孫中山生平為主線，並透過機器人導賞、多媒體、孫中山與宋慶齡的3D列印雕塑等多元形式，回顧孫中山立志救國的人生歷程，追溯他在香港留下的足跡。

展覽由紫荊文化集團、香港各界文化促進會主辦，開幕儀式於2日舉行。香港政務司司長陳國基2日在開幕禮上致辭時表示，孫中山與香港有深厚的歷史淵源，青年時代曾經在香港求學，當時香港的發展狀況和社會環境，對他的革命思想產生了深刻影響。他認為今次展覽不只是回顧歷史，更是傳承愛國精神、啟迪當下、激勵未來。

他稱，展覽也通過展示孫中山光輝人生的歷史資料，為香港的愛國主義教育提供了珍貴的教材。為紀念孫中山先生誕辰160周年，港府和民間組織將於本月起舉辦一系列紀念活動，包括展覽、講座、導賞、電影欣賞、學生及青年內地交流團等。

紫荊文化集團總經理崔朝陽致辭表示，展覽首次聯合內地7家孫中山主題場館與香港孫中山紀念館辦展，透過歷史圖片、文獻、影像及實物資料呈現孫中山生平。展覽期間將舉辦孫中山誕辰160周年研討會，邀請中國大陸、香港、台灣及海外專家學者交流。

涂輝龍致辭表示，孫中山留給中華民族的寶貴精神財富，歷經百年錘煉，依舊熠熠生輝。他一生秉承忠貞不渝的愛國情懷，心懷天下、心繫蒼生，以天下為公的博大胸襟和崇高格局，用一生奮鬥詮釋何為初心不改、何為擔當篤行。

嘉賓於典禮後參觀展覽，以歷史照片、文獻影像回顧孫中山波瀾壯闊的一生，展現他從「振興中華」到「民族復興」的思想演進過程，按照歷史順序，以五大核心主題展區，分別為「立志救國•上下求索」、「振臂高呼•烽火燎原」、「共和曙光•建國擘畫」、「與時俱進•薪火相傳」、「神州回響•偉業永存」的歷史照片等，描繪孫中山「熱愛祖國、天下為公」的崇高精神風貌。

年是孫中山先生誕辰160周年，由紫荊文化集團等承辦的「從振興中華到民族復興─孫中...
年是孫中山先生誕辰160周年，由紫荊文化集團等承辦的「從振興中華到民族復興─孫中山史蹟展」系列活動，於11月2日至7日在香港會展中心舉行。（中通社）

年是孫中山先生誕辰160周年，由紫荊文化集團等承辦的「從振興中華到民族復興─孫中...
年是孫中山先生誕辰160周年，由紫荊文化集團等承辦的「從振興中華到民族復興─孫中山史蹟展」系列活動，於11月2日至7日在香港會展中心舉行。（中通社）

精華 FAQ

  • 展覽名為「從振興中華到民族復興─孫中山史蹟展」，於11月2日至7日在香港會議展覽中心舉行，正值孫中山誕辰160周年，作為紀念活動之一。

  • 展廳面積約2000平方米，展出約300張歷史照片及文物複製品、畫作等，並以機器人導賞、多媒體及3D列印雕塑等方式，呈現孫中山生平與思想演進。

  • 陳國基表示，展覽不僅回顧歷史，也有助傳承愛國精神，並為香港愛國主義教育提供珍貴教材；主辦方則強調將透過研討會與系列活動延續紀念意義。

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