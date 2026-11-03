穿港警制服專騙港人 大馬逮18台灣人 估祕密運作5個月

AI摘要 文章摘要整理： 馬來西亞警方在吉隆坡搗破一個假冒香港警察詐騙集團，拘捕18名台灣人並起出香港警服，疑已在當地秘密運作約5個月。

馬來西亞吉隆坡警方10月29日搗破涉嫌扮香港 警察騙錢的電話騙案集團，當局搜查兩個豪宅單位，拘捕18名台灣男女，起出兩套香港警察制服。

香港01引述馬新社10月31日報導，金馬警區主任阿末阿茲萬表示，警方10月29日下午6時35分突擊搜查吉隆坡登亞路聖瑪麗高級公寓兩個豪宅單位，拘捕17男1女，年齡介乎19至43歲，並起出69部手提電話、5部手提電腦及兩套香港警察制服。

從檢獲的物品所見，騙徒假扮香港警察，專以香港市民為目標致電詐騙。初步調查顯示，該詐騙集團 租用當地住宅寬頻服務建立網絡呼叫中心撥打網絡電話，估計已祕密運作約五個月。

被捕18人已還押至11月2日，當局正追查該詐騙集團背後組織結構，警方則呼籲知情人士報料，遏止同類騙案。

根據當地法律，一旦欺詐罪名成立，可被判處最高10年監禁、鞭笞並處以罰款；企圖犯罪亦面臨相應刑責。

據了解，犯罪集團之所以大費周章在海外備妥香港警察制服，與近年「假冒官員及執法人員」電騙手法升級息息相關。

根據馬來西亞媒體及香港警務處反詐騙數據分析，騙徒往往先以語音電話聲稱受害人涉嫌洗黑錢或寄送違禁包裹，其後要求受害者轉至 WhatsApp、Telegram 或特定通訊軟件進行視像通話；此時騙徒便會穿上整齊的香港警察制服坐在仿警署背景前現身，甚至出示印有受害人姓名與照片的虛假「執法公函」或「拘捕令」，利用權威象徵徹底擊潰受害者的心理防線，最終以「資產審查」或「自證清白」為由誘騙轉帳。

香港警方多次提醒，真正的執法部門絕不會透過通訊軟件進行視像筆錄，亦絕不會索取銀行密碼或要求市民轉帳至所謂的「安全帳戶」。

警方同時呼籲市民，若接獲可疑自稱官員或警員來電，應立即使用「防騙視伏器 (Scameter)」流動應用程式輸入對方電話、銀行戶口或網址查證，或即時致電香港警務處24小時「防騙易18222」熱線核實，切勿在通訊軟件中聽從陌生人指示轉移個人財產。