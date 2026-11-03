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1人可擁310張電話卡 香港擬修例防電騙 警促海外來電顯示國碼

香港新聞組／香港3日電
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香港電話騙案近期急升，8至9月共錄得逾3900宗案件，當中有8成為假冒客戶服務騙...
香港電話騙案近期急升，8至9月共錄得逾3900宗案件，當中有8成為假冒客戶服務騙案，當局計畫修改法令以堵漏洞。(中新社)

AI摘要

文章摘要整理：

香港詐騙案持續攀升，電話詐騙尤為嚴重，警方擬修例限制電話卡濫用，並要求海外來電顯示國碼及停用涉案號碼。

香港今年前3季犯罪案件逾半是詐騙案，其中3成是電話詐騙，多數為海外來電。警方已要求電信商，海外來電要顯示國碼，並停用涉及詐騙電話。警務處處長周一鳴表示，警方發現有人向電信商以實名登記購買手機電話卡後，將電話卡交給詐騙集團。根據現行法令，租借或轉賣電話卡給第三者不構成罪行。為此，當局計畫修改法令，以堵漏洞。

由於電話詐騙案的來電大都來自海外，在警方和電信商合作下，目前本地手機接收的海外來電，都會出現「+852」數字，以提高手機持有人的警覺性。

明報報導，警務處處長周一鳴2日在區議會上表示，今年前3季，香港有6萬8015宗犯罪案件，較去年同期上升2.1%。當中詐騙案3萬4679宗，達到51%，較去年上升7.9%，損失金額為60.2億元（港幣，下同，約7.6億美元），上升6.7%。在各種罪案中，電話詐騙案為最嚴重類別，有接近1萬宗，占詐騙案總數近3成，損失金額為19.4億元。

報導引述周一鳴表示，香港電話騙案近期急升，8至9月共錄得逾3900宗案件，當中有8成為假冒客戶服務騙案，形容情況非常嚴峻。

據報導，他提到警方分析受害人電話紀錄發現，大部分騙徒以本地電話撥出詐騙電話，並指現時租、借、賣電話卡不構成罪行，即使警方拘捕電話登記人，惟被捕人仍可以辯稱自己不知道對方以其電話卡詐騙；而現時每人可以在每間電訊商登記最多10張電話卡，香港則有31間電訊商，即最多每人可以擁有310張電話卡，形容此情況為詐騙集團提供大規模行騙的有利條件，希望以修例方式應對。

報導稱，根據商務及經濟發展局長丘應樺上月初回覆立法會議員書面質詢時提到，港府正全面檢視電話智能卡實名登記制的整體運作，並制訂更具針對性的強化措施，包括減少個人用戶可登記電話儲值卡的數量上限、訂立全新罪行，將在沒有合法權限或沒有合理辯解下不當使用他人名義登記電話智能卡的行為刑事化，亦稱正籌備修例細節，會適時諮詢公眾。

報導引述周一鳴表示，目前已分別接獲1589宗關於iPhone 18懷疑被盜用信用卡訂購的報案，而iPhone Duo則有138宗，經與蘋果公司、信用卡公司及銀行聯絡後，已將所有有問題的轉帳及購買紀錄全部取消。

精華 FAQ

  • 今年前3季香港錄得6萬8015宗罪案，其中詐騙案有3萬4679宗，占51%；電話詐騙接近1萬宗，約占詐騙案3成，損失金額達19.4億元，情況相當嚴峻。

  • 警方發現有人實名購卡後轉交詐騙集團，但現行法令對租借或轉賣電話卡未必構成罪行，登記人也可辯稱不知情，因此當局擬修例堵塞漏洞，並限制可登記卡數。

  • 警方已要求電信商讓海外來電顯示國碼，例如本地手機會見到「+852」，藉此提醒接聽者提高警覺；同時也與蘋果、信用卡公司及銀行合作，取消可疑訂單與交易。

香港 詐騙集團 詐騙

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