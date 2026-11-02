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港人北上消費 兩岸飲料大牌在港掀關店潮

記者黃雅慧／香港2日電
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文章摘要整理：

港人北上消費、租金高企與消費習慣轉變，令香港10月結業店鋪激增至至少70間，多個台灣及中國餐飲品牌相繼撤店。

在港人北上消費、香港運營成本高的情況持續下，香港結業潮未歇。港媒引述「地產站」及市場統計，10月全港至少有70間店鋪結業，較上月約40間大幅增加約75%，其中台灣手搖品牌清玉、大苑子也在10月全面撤出香港。

香港經濟日報報導，台灣手搖飲品牌「清玉」紅磡分店由於香港總代理即將結束香港業務，加上租約期滿，已於10月25日正式結業。清玉2015年由香港區店主親赴台灣台中引入，以特許經營方式在旺角開設首店，在港經營約11年。

另一台灣茶飲品牌「大苑子」也全面撤出香港。該品牌進軍香港4年，最後一間大圍圍方店已於10月12日結束營業。

香港運營成本連中國業者也吃不消，中國平價茶飲龍頭「蜜雪冰城」位於旺角銀行中心的香港首店租約到期後結束營業，由香港本土品牌「堂小二」以月租港幣19萬元（約2.4萬美元）接棒進駐。

另一中國連鎖麵食品牌「和府撈麵」香港首店也已結束營業。該店2024年初以月租約30萬港元承租，建築面積1570平方呎，呎租約191元，惟開業不足3年便離場。

香港這波「結業潮」已持續一段時間，主要由多重因素造成，包括港人「北上消費」熱潮、高昂運營成本與資金壓力、年輕人消費模式改變，外來品牌在精算成本後最終紛紛撤店收場。

精華 FAQ

  • 港媒統計顯示，10月全港至少有70間店鋪結業，較上月約40間大增約75%。主因包括港人北上消費、高昂運營成本、資金壓力，以及年輕人消費模式改變。

  • 台灣手搖品牌清玉與大苑子都已撤出香港。清玉紅磡分店因香港總代理結束業務及租約期滿而結業，大苑子則在進軍香港4年後，於大圍最後一間分店結束營業。

  • 中國平價茶飲龍頭蜜雪冰城香港首店租約到期後結業，和府撈麵香港首店也在開業不足3年後離場。這反映即使是中國品牌，也難承受香港高租金與營運成本。

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