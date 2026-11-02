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病後現身 94歲胡楓獲世界傑出華人終身成就獎

香港新聞組／香港2日電
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香港藝人胡楓（中）獲得世界傑出華人終身成就獎。（中新社）
香港藝人胡楓（中）獲得世界傑出華人終身成就獎。（中新社）

AI摘要

文章摘要整理：

第19屆世界傑出華人獎在香港舉行，94歲胡楓病後現身領取終身成就獎，曾志偉、梁家輝、吳京等亦獲表揚，成龍與譚詠麟更登台助興。

第19屆「世界傑出華人獎」頒獎典禮1日在香港會議展覽中心舉行，94歲香港資深藝人胡楓獲頒首屆「世界傑出華人終身成就獎」，成為全場焦點。曾志偉、梁家輝及吳京等影視名人也獲獎，成龍、譚詠麟更驚喜登台，與曾志偉合唱經典歌曲「朋友」，為典禮增添熱鬧氣氛。

綜合文匯報及大公報報導，這項獎項由世界華商投資基金會主辦，2003年創立，旨在表揚在不同專業領域取得成就、對社會有所貢獻的華人。本屆得獎者橫跨商界、科研、教育、法律、體育及演藝界，並首次增設終身成就獎及崇高榮譽大獎。

胡楓縱橫香港影視圈逾70年，從粵語黑白片時代走到今日，仍活躍於演藝舞台。他早前一度傳出身體不適，但當天精神良好，在立法會主席李慧琼及英皇集團主席楊受成陪同下登台領獎，獲全場掌聲。 

人稱「修哥」的胡楓，過去曾以高齡登上香港紅磡體育館開唱，去年也獲頒世界傑出華人藝術家大獎。這次再獲終身成就獎，肯定其多年來在影視及演藝事業的貢獻。胡楓表示自己「永不言休」，只要身體許可，仍希望繼續登台演出。

同樣獲獎的梁家輝對胡楓推崇備至，表示修哥是演藝界值得尊敬的前輩，也將終身成就獎視為自己未來努力的目標。

另一焦點是曾志偉獲頒世界傑出華人獎。他特別邀請多年好友成龍及譚詠麟出席，兩人登台介紹曾志偉，並親自頒獎，隨後三人合唱「朋友」，引起現場熱烈反應。

曾志偉從龍虎武師起步，歷經演員、主持人及電視台管理層等不同角色，演藝生涯超過半世紀。本屆他與表兄弟、香港貿易發展局主席馬時亨同時獲獎，也成為典禮話題。

梁家輝與演員兼導演吳京同獲世界傑出華人獎。梁家輝入行44年，曾五度奪得香港電影金像獎最佳男主角；吳京則因公務未能親臨現場，但向大會表達謝意。

本屆新增的「世界傑出華人崇高榮譽大獎」，由資深銀行家、中銀國際控股高級顧問林廣兆獲得。科研及教育界得獎者包括2026年菲爾茲獎得主鄧煜、香港中文大學校長盧煜明、前香港大學法律學院院長陳弘毅，以及科學家顏寧、陸朝陽和醫學專家莫樹錦等人。

精華 FAQ

  • 胡楓獲頒首屆「世界傑出華人終身成就獎」，成為全場焦點。他雖曾傳出身體不適，但當天精神良好，在李慧琼與楊受成陪同下登台領獎，並表示只要身體許可仍想繼續演出。

  • 曾志偉獲頒「世界傑出華人獎」，並特別邀請好友成龍與譚詠麟到場介紹及頒獎，三人其後合唱《朋友》，令現場氣氛十分熱烈，也成為典禮其中一大焦點。

  • 世界傑出華人獎由世界華商投資基金會主辦，旨在表揚各專業領域有成就且對社會有貢獻的華人。本屆得獎者涵蓋商界、科研、教育、法律、體育及演藝界。

香港 華人 成龍

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