日前AV女優香港當DJ 遭下藥癱倒 體內驗出4藥物

濱崎真緒疑遭人下藥，緊急送醫。（取材自IG）

AI摘要 文章摘要整理： 濱崎真緒在香港私人會所演出後疑遭人下藥，送醫檢出4種藥物陽性並出現幻覺，目前住進加護病房觀察，警方已介入調查。

日本 前AV女優濱崎真緒引退後轉型為DJ Mao，近年定居香港 發展，沒想到萬聖節 期間竟傳出驚人意外。她10月31日晚間在香港尖沙嘴一處私人會所演出，疑似喝下遭人動手腳的飲料後身體出現異狀，演出結束便癱倒在地，緊急送醫後驗出體內對4種藥物呈陽性反應，並伴隨幻覺症狀，目前已轉入加護病房觀察。濱崎真緒1日清晨也在社群平台發文控訴：「工作中給人下藥了。」

綜合香港01等媒體報導，濱崎真緒當晚原本已在灣仔餐廳完成演出，之後應熟客邀請，前往尖沙嘴一處私人會所繼續表演。經紀人透露，團隊起初曾以不接私人聚會為由婉拒，但對方再三保證活動安全，最後才決定前往，沒想到卻發生意外。

經紀人表示，當晚現場眾人玩遊戲，濱崎真緒喝下一杯原以為是雞尾酒的懲罰飲品，隨後仍勉強完成演出，但結束後便突然癱倒。起初團隊以為她只是連續兩天工作太累，沒想到現場工作人員突然發現她出現抽筋情況，經紀人上前查看，才發現她全身僵硬、幾乎無法動彈。更讓經紀人感到不安的是，現場人員面對突發狀況似乎互相推託，無人願意負責，他察覺情況不尋常，隨即決定報警並將濱崎真緒送醫。

濱崎真緒於1日清晨5時多在臉書發文，寫下「工作中給人下藥了」，並附上自己坐在輪椅及躺在救護車擔架上的照片。她也對報警後的處理情況表達不滿，表示警方當時回應很忙，最後以帶有諷刺意味的語氣寫道：「香港很棒呢真的。」

經紀人則於1日上午8時更新她的病況，透露醫院詳細檢驗發現她體內有4種藥物呈陽性反應。經紀人強調，濱崎真緒並非自行使用相關藥物，而是懷疑遭人惡意下藥。

據報導，香港警方重案組已正式接手調查本案。