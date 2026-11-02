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日前AV女優香港當DJ 遭下藥癱倒 體內驗出4藥物

記者陳穎／香港2日電
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濱崎真緒疑遭人下藥，緊急送醫。（取材自IG）
濱崎真緒疑遭人下藥，緊急送醫。（取材自IG）

AI摘要

文章摘要整理：

濱崎真緒在香港私人會所演出後疑遭人下藥，送醫檢出4種藥物陽性並出現幻覺，目前住進加護病房觀察，警方已介入調查。

日本前AV女優濱崎真緒引退後轉型為DJ Mao，近年定居香港發展，沒想到萬聖節期間竟傳出驚人意外。她10月31日晚間在香港尖沙嘴一處私人會所演出，疑似喝下遭人動手腳的飲料後身體出現異狀，演出結束便癱倒在地，緊急送醫後驗出體內對4種藥物呈陽性反應，並伴隨幻覺症狀，目前已轉入加護病房觀察。濱崎真緒1日清晨也在社群平台發文控訴：「工作中給人下藥了。」   

綜合香港01等媒體報導，濱崎真緒當晚原本已在灣仔餐廳完成演出，之後應熟客邀請，前往尖沙嘴一處私人會所繼續表演。經紀人透露，團隊起初曾以不接私人聚會為由婉拒，但對方再三保證活動安全，最後才決定前往，沒想到卻發生意外。   

經紀人表示，當晚現場眾人玩遊戲，濱崎真緒喝下一杯原以為是雞尾酒的懲罰飲品，隨後仍勉強完成演出，但結束後便突然癱倒。起初團隊以為她只是連續兩天工作太累，沒想到現場工作人員突然發現她出現抽筋情況，經紀人上前查看，才發現她全身僵硬、幾乎無法動彈。更讓經紀人感到不安的是，現場人員面對突發狀況似乎互相推託，無人願意負責，他察覺情況不尋常，隨即決定報警並將濱崎真緒送醫。   

濱崎真緒於1日清晨5時多在臉書發文，寫下「工作中給人下藥了」，並附上自己坐在輪椅及躺在救護車擔架上的照片。她也對報警後的處理情況表達不滿，表示警方當時回應很忙，最後以帶有諷刺意味的語氣寫道：「香港很棒呢真的。」

經紀人則於1日上午8時更新她的病況，透露醫院詳細檢驗發現她體內有4種藥物呈陽性反應。經紀人強調，濱崎真緒並非自行使用相關藥物，而是懷疑遭人惡意下藥。

據報導，香港警方重案組已正式接手調查本案。

精華 FAQ

  • 她在尖沙嘴私人會所演出後疑似飲下遭動手腳的飲料，隨後身體異常、癱倒在地，並被緊急送醫。現場情況一度混亂，團隊才察覺不對勁。

  • 經醫院詳細檢驗後，濱崎真緒體內對4種藥物呈陽性反應，且伴隨幻覺症狀，因此被安排轉入加護病房持續觀察。經紀人強調她並非自行服用相關藥物。

  • 據報導，香港警方重案組已正式接手調查。濱崎真緒也在社群發文指控「工作中給人下藥了」，並對警方當時的處理態度表達不滿。

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