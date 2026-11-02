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完賽走1.5km領行李、長跑還得停等紅燈 北都馬拉松挨批「地獄安排」

香港新聞組／香港2日電
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香港新界鄉議局舉辦首屆「北部都會區馬拉松」，沒想到爆出補給站缺水、領取行李路程過...
香港新界鄉議局舉辦首屆「北部都會區馬拉松」，沒想到爆出補給站缺水、領取行李路程過遠等爭議。取材自微博

AI摘要

文章摘要整理：

香港首屆北部都會區馬拉松因補給不足、領行李路程過遠及賽道停等紅燈等安排失當，遭多名跑者批評為「地獄式安排」。

香港新界鄉議局為慶祝成立100周年，11月1日舉辦首屆「北部都會區馬拉松」，吸引約1.5萬名跑者參與，卻接連爆出補給站缺水、領取行李路程過遠，以及比賽途中須停下等紅燈等爭議。有參賽者形容補給站宛如「災難搶食」，完賽後還得步行約1.5公里領取行李，痛批是「地獄式安排」，讓原本備受期待的體育盛事蒙上陰影。

綜合香港01等港媒報導，多名跑者在社群平台抱怨，賽事沿途補給安排混亂。有參賽者向補給站人員反映缺水，卻被告知「應該要自己帶夠水」，令他相當無奈，更直言不會再參加。

參加21公里半程馬拉松的勞先生指出，沿途大部分水站都缺乏水杯，出現「有水無杯飲」的情況，直到跑了約17至19公里、接近終點時，才遇到同時提供飲用水及水杯的補給站。

他表示，途中目睹不少跑者因缺水而體力不支，甚至抽筋，認為補給安排嚴重影響參賽者的體能與比賽節奏。有跑者更形容補給站現場如同「災難搶食」，對首次舉辦的賽事安排大感失望。

除了補給問題，完賽後的行李領取安排也引發不滿。勞先生表示，跑完半馬後，仍須步行約20分鐘、約1.5公里才能領取寄存行李，途中缺乏食水補給，讓已耗盡體力的跑者苦不堪言。其他參賽者也在網路留言抱怨，直言「走到爛腳才拎到行李」。

賽道安排同樣惹議。網路流傳影片顯示，20多名跑者行經上水天平路、天平邨附近的紅綠燈路口時，被警員示意停下，須等候車輛通過，約40秒後才能繼續比賽。有跑者批評，馬拉松竟須中途停下等紅燈，形容是「笑料一則」。

對於紅燈爭議，賽事統籌單位運動版圖Sportsoho回應，路線經過長時間策畫，已綜合過往長跑賽事經驗、跑者體驗及對社區的影響制定，相關過路安排也已詳細列於跑者手冊。

至於補給不足及領取行李距離過遠等投訴，主辦單位未回應。

主辦單位原希望藉賽事推廣北部都會區發展，並安排跑者完賽後領取飲料及地方特色小食，未料首屆賽事便因補給、行李及交通安排引發批評。

精華 FAQ

  • 主要因沿途補給站出現缺水、缺杯情況，部分跑者反映只能看到水卻無法取用；加上完賽後仍要走約1.5公里領行李，整體安排讓參賽者感到非常不便。

  • 有半馬跑者指出，多數水站都沒有水杯，形成「有水無杯飲」；直到接近終點的17至19公里處，才遇到同時供水與水杯的補給站，甚至有人因此抽筋或體力不支。

  • 網傳影片顯示，跑者在上水天平路一帶需等紅燈約40秒才能續跑，被批評破壞馬拉松節奏；統籌單位則稱路線經長時間策畫，並已在跑者手冊清楚列出過路安排。

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