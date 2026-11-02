自動化革新、海空聯運獲肯定 港機場連奪3國際大獎

香港國際機場一舉斬獲「年度全球最佳機場」與「年度最佳航空貨運技術供應商」等獎項。（新華社資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 香港國際機場憑自動化革新、數碼貨運平台及海空聯運模式，接連獲頒3項國際大獎，顯示其在全球航空物流競爭中的領先實力。

香港 國際機場近期在新加坡 第13屆「Payload Asia Awards」一舉斬獲最高榮譽的「年度全球最佳機場」與「年度最佳航空貨運技術供應商」，並於同周在倫敦第42屆「Air Cargo News Awards」榮膺「年度航空貨運樞紐」。這番連奪三項國際頂級大獎的佳績，引發關注。

綜合文匯報等媒體報導，本屆「Payload Asia Awards」由國際航空貨運專業雜誌《Payload Asia》主辦，旨在表揚全球航空及物流業界利用數碼科技，在提升效率與推動綠色低碳轉型範疇取得的突破性進展；倫敦的「Air Cargo News Awards」則由獨立專家小組經嚴格評審，專門表彰在推行創新方案及投資新科技方面卓有成就的航空機構。

香港國際機場在短時間內接連橫掃亞洲與歐洲的頂級產業獎項，充分彰顯了全球貨運業界對香港航空供應鏈營運實力的高度肯定。

香港機場管理局董事會成員及本地政經界人士受訪時指出，香港國際機場之所以能從全球激烈競爭中脫穎而出，關鍵在於全面導入創新科技與全方位的自動化革新。

近年機場在客運層面全面普及容貌辨識技術、推出自動化出入境通道與自助行李託運系統，大幅優化了旅客的通關體驗。而在航空貨運的數碼化轉型上，獲獎的「香港進出口報關應用程式」更是核心功臣。該程式透過共享機場數碼平台的貨運資訊，徹底減少了業界辦理報關時重複輸入資料的繁瑣程序，成功為物流鏈各個環節帶來更一體化、便捷且無紙化的升級體驗，將冷鏈物流與高價值貨物的處理效率提升至國際最高標準。

此外，報導亦深刻聚焦於香港國際機場與粵港澳大灣區的深度融合和戰略部署。透過東莞「香港國際機場物流園」開創的「海空聯運」創新模式，中國內地出口貨物能於前置的內地園區內，率先完成安檢、過磅、打板及中海關報關等程序，隨後直接經由海路安全運抵香港機場禁區的專用碼頭，直接轉運至全球各地。這種跨境物流配套不僅為大灣區製造業企業節省了大量時間與跨境陸運成本，更實質擴展了香港機場的貨源腹地。

香港整體的空運物流生態圈在本次國際盛會中同樣大放異采。亞洲空運中心（AAT）憑藉優秀的地面貨物處理能力與出色的供應鏈技術，在同場頒獎禮中一併抱走「年度亞太區最佳地面服務商」等兩項殊榮。