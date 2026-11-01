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「港話通」推AI生成廣東歌全新功能 哼唱或上傳相片即可

香港新聞組／香港1日電
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文章摘要整理：

港話通推出全新AI音樂生成功能，用戶可哼唱或上傳照片創作廣東歌，並結合編曲、歌詞與人聲演唱，現階段免費開放但每日限3首。

InnoHK旗下香港生成式人工智能研發中心（HKGAI）研發的本地AI智能助理「港話通」（HKChat），10月31日推出全新AI音樂生成功能。

明報報導，用戶只需隨口哼唱或上傳圖片，即可生成有編曲、有歌詞，並以廣東話人聲演唱的樂曲。HKGAI形容新功能「能精準還原廣東歌的獨特韻味」，現階段向所有用戶免費開放，每日限生成3首歌。

據報導，記者上載一張從柴灣天台拍攝的海景相片測試，系統約30秒生成歌曲《未唱完的海天之間》，全長2分鐘27秒，曲風抒情，歌詞共169字，每句9至10字，部分句尾押韻，例如首兩句「天邊一抹粉藍染海面／樓群靜默於遠山之前」。歌聲為女聲，部分歌詞的粵語聲調欠準，亦混合了普通話發音，例如「夕陽」的「夕」是普通話，唱成了廣東話「是」音。

報導稱，據HKGAI介紹，港話通的AI生成音樂新功能是基於自家研發「YuE2音樂大模型」，用戶可透過兩途徑生成歌曲，其一是對着手機隨口哼唱一段旋律，AI即可轉化為完整音樂作品；另一方法是上載照片，並可選擇加入文字補充描述創作意念，再讓AI生成歌曲。

報導指，HKGAI表示，YuE2大模型透過融合廣東話特色與本地文化語境，提升AI對表達方式及本地使用場景的理解與適配能力。

精華 FAQ

  • 港話通新增AI音樂生成功能，用戶可對着手機哼唱旋律，或上傳照片並加上文字描述，系統便會自動生成完整歌曲。

  • 生成歌曲包含編曲、歌詞和廣東話人聲，HKGAI稱能還原廣東歌韻味；記者測試時，系統約30秒便生成一首2分27秒的抒情歌。

  • HKGAI表示，新功能建基於自家研發的YuE2音樂大模型，並融合廣東話特色與本地文化語境；目前向所有用戶免費開放，每日限生成3首。

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