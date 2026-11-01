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香港萬聖節滿城奇裝異服 蘭桂坊擠爆 劉嘉玲造型嚇壞梁朝偉

香港新聞組／香港1日電
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香港紅磡新海濱舉行「潮燃萬聖．維港無人機秀」。有2000架無人機在維港夜空呈現萬...
香港紅磡新海濱舉行「潮燃萬聖．維港無人機秀」。有2000架無人機在維港夜空呈現萬聖節主題圖案。(中新社)

AI摘要

文章摘要整理：

香港萬聖節帶動蘭桂坊、旺角等地人潮爆滿，港府延長活動檔期後，業界預期生意與旅客量明顯上升，劉嘉玲等名人也以應節造型吸睛。

10月31日是萬聖節，這個西方的「萬鬼節」在香港是全城熱鬧的大節。香港中環蘭桂坊、九龍旺角的砵蘭街下午已開始封路，人們穿著不同造形的奇裝異服，擠滿條條街道。

香港島中環蘭桂坊，從來是萬聖節的節日中心，下午有不少人穿着各種跟鬼有關的服飾到場。其中來自美國的旅客隨郵輪到港兩日，特地帶海盜服飾到蘭桂坊慶祝。更有大批內地民眾，趁周末趕到香港湊熱鬧。

萬聖節前一天，因另有一個美酒佳饌節，中環蘭桂坊已擠滿人潮。蘭桂坊協會總監張素媚說，港府今年延長萬聖節慶祝的時段至橫跨三個周末，宣傳更充足，相信整體生意按年增長五成；各餐廳訂座在上周已爆滿，但仍預留空位讓未有訂位的人士入座。

張素媚說，之前兩個周末，每個周末都有幾萬人到場慶祝，人流均有15%增長，相信萬聖節大日子人流增長亦相若，新皇崗口岸開通，帶來更多大灣區旅客，相信今年會有一成至一成五的增長。

萬聖節全港多區都有應節活動，其中香港海洋公園有哈囉喂全園祭，香港迪士尼樂園有「惡人Be Like 反轉迪士尼」。另外還有不少街頭活動，旺角砵蘭街20年來首之封閉道路舉辦活動，主要是街頭派對，黃昏時已水洩不通，以香港本地年輕人為主，也有大批內地年輕人。

香港的皇崗口岸和深圳灣口岸，下午已擠滿內地南下過萬聖節的人。香港入境處說，在深宵時段，口岸及管制站旅客出入境大堂整體十分暢順，預計周六日深宵時段將會是皇崗口岸的出境高峰期。

明報報導，劉嘉玲、周潤發與太太陳薈蓮、何超瓊、何超蓮、翁嘉穗、企業家章澤天、吳婉芳二子胡智同、鋼琴家郎朗妻子吉娜愛麗絲、內地演員袁弘等10月31日盛裝出席《M+5周年慈善晚宴》，劉嘉玲為配合萬聖節主題，特別悉心打扮到場，笑言一身打扮嚇壞老公梁朝偉，問她有需要這麼誇張嗎？

劉嘉玲談到一身萬聖節造型，最難是上網訂購超長指甲，笑說：「我不是很自在，現在還未習慣，原來做鬼都很難。」

劉嘉玲、梁朝偉10月30日晚到啟德園欣賞加拿大男歌手威肯（The Weeknd）演唱會，自爆對方曾透過她聯絡王菲，希望邀請王菲當嘉賓，可惜未能成事。

香港旅遊發展局近日舉辦首個「香港萬聖月」活動，大群遊客10月31日晚上到香港中環...
香港旅遊發展局近日舉辦首個「香港萬聖月」活動，大群遊客10月31日晚上到香港中環蘭桂坊一帶，參加「怪物巡禮夜變裝派對」活動，感受萬聖節帶來的刺激和歡樂氛圍。(中新社)

大群遊客10月31日晚上到香港中環蘭桂坊一帶，參加「怪物巡禮夜變裝派對」活動，感...
大群遊客10月31日晚上到香港中環蘭桂坊一帶，參加「怪物巡禮夜變裝派對」活動，感受萬聖節帶來的刺激和歡樂氛圍；圖為角色扮演者在蘭桂坊拍照留念。(中新社)

精華 FAQ

  • 中環蘭桂坊與旺角砵蘭街成為焦點，下午已封路並擠滿穿著奇裝異服的人潮，街頭派對、水洩不通的景象十分明顯，成為全港最具代表性的應節場面。

  • 蘭桂坊協會指港府今年把慶祝時段延長至橫跨3個周末，宣傳較充足，加上餐廳訂座早已爆滿、人流持續增加，估計整體生意可按年增長約5成。

  • 劉嘉玲出席《M+5周年慈善晚宴》時配合萬聖節主題悉心打扮，坦言超長指甲最難訂購，自己也不太自在，還笑說這身造型把梁朝偉都嚇壞了。

萬聖節 香港 劉嘉玲

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