許家印昔日持有香港山頂豪宅 被揭違建7000呎地下「皇宮」

中國恆大集團創辦人許家印因被認定犯有非法吸收公眾存款罪、集資詐騙等罪，深圳市中級人民法院8月20日判決無期徒刑。（ 新華社）

AI摘要 文章摘要整理： 許家印持有的香港山頂布力徑10號豪宅被揭發大規模違建，地下改建成多間房與泳池，總面積近8000呎，相關兩屋已完成還原，當局仍追查其他單位。

中國恆大 集團創辦人許家印涉集資詐騙等8罪，8月一審被判處無期徒刑，許昔日持有的香港 山頂3幢豪宅 ，其中2間毗鄰豪宅的還原工程圖讓7000平方呎地下「皇宮」曝光，改建出多間房間及大型套房，範圍更延伸至屋苑私人道路下方，興建一座面積逾1000平方呎的地下泳池，加上地面層建物，違建總面積近8000呎。相關清拆及修繕工程已於2026年9月完成。

香港01報導，兩間獨立屋於2026年已完成還原工程，涉款至少1625萬元（港幣，下同，約207.1萬美元）。屋宇署指，兩間獨立屋的接管人已委任專業人士完成還原工程，但正調查屋苑內其他獨立屋有無違建物或失修，會按調查結果採取適當執管行動。

許家印分別透過3間香港或離岸註冊的公司，持有山頂屋苑布力徑10號的B、C及E屋。後因陷債務危機，3間獨立屋被債務代理人接管，淪為銀主盤，而10B屋於2024年以4.48億元售出。10E屋曾被接管人於市場放售，但及後被收回，疑與大規模違建有關。

10E屋於2025年6月被屋宇署發出違例建築清拆令，違建涉獨立屋地面層及地下室，除了豪宅正門前院逾千呎的平台被向上違建加高，地下室混凝土亦被大面積挖空，違建總面積6028呎。清拆令無詳細交代違建空間的用途，但隨接管豪宅一方提交還原工程圖則，違建的7000呎地下「皇宮」終曝光。

10E屋地下低層的混凝土遭向外挖空擴建，在獨立屋範圍內已違建近4000呎地下室，又拆去了部分結構牆、分隔牆及剪部份鋼筋。違建地下室中有1間逾300呎的大型套房、未標明用途的千呎空間，亦有數間房間、儲物室、機房等。

違建地下室不僅只在獨立屋範圍，更延伸出屋外空間。布力徑10號6幢獨立屋之間有私家馬路，10E屋的地下室違建延伸出該馬路正下方。馬路下原本是空心的地底結構，有X形支撐用來防止道路變形倒塌，但支撐被人拆除，違建出逾千呎泳池。2025年6月，恒大許家印山頂布力徑10E豪宅違建6000呎遭勒令拆除。

兩間豪宅違建的總面積約8000呎，是前政務司司長唐英年九龍塘豪宅違建地下室的3.5倍。布力徑10號C及E屋已完成還原工程，但屋宇署指正調查屋苑內其他獨立屋有無違建及失修。