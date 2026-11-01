博物館節開啟時光機1個月 60+節目說「香港故事」重溫童年

「香港博物館節 2026」開幕節目「繽Fun博物館嘉年華」，10月31和11月1日在香港文化中心露天廣場舉行；圖示港式主題裝置──「格仔茶檔」。(取材自港府康文署)

AI摘要 文章摘要整理： 香港博物館節2026以「香港故事」為主題，透過逾60項節目與互動嘉年華重塑舊香港場景，吸引市民遊客認識本地歷史文化。

香港 康文署10月31日起舉辦為期一個月的「香港博物館節2026」，署方轄下17間博物館及藝術空間將推出逾60項節目，本屆以「香港故事」為主題，呼應及推廣香港歷史博物館的最新常設展覽，引領市民和遊客探索香港豐富而獨特的歷史文化同時，介紹康文署轄下博物館及藝術空間。多間博物館將在本月多個周末舉行同樂日，透過特備節目加深公眾對各館及香港文化的認識。

文匯報報導，其中，香港文化中心露天廣場10月31日至11月1日舉行開幕節目「繽Fun博物館嘉年華」。嘉年華以「拼貼今昔，香港故事」為主題，設有港式茶檔、高一公尺的巨型蛋塔、可以在百子櫃「執藥」的傳統中藥鋪等等，再現早年的香港。

現場三大主題的多個裝置讓參加者回味集體的經典童年回憶，包括「格仔茶檔」重塑昔日茶檔風貌，並設多組桌椅讓市民細讀香港故事；「巨型像素蛋塔」讓市民把像素貼紙貼上蛋塔，合力完成公共藝術作品；「香江藥號」以傳統中藥鋪為場景，讓市民體驗執藥時學習中藥基本概念；「Happy Fortune 遊樂場」則重現舊日遊樂場「掟銀幣」攤位，投幣即可換取獨一無二的「運勢解讀」。

「記憶開箱」免費工作坊系列包括麻將創意填色、菠蘿包黏土及涼茶鎖匙扣製作、布藝拼貼旗袍掛飾製作，以及大押招牌彩繪活動，讓市民在創作中重拾港式情懷，感受社區人情，體會文化傳承；市民和遊客更可參與舞貔貅互動活動和太陽觀測等非物質文化遺產和科學體驗。

康文署市場及業務拓展總監陳樂思表示，期望透過一連串活動，扭轉大眾對於傳統博物館偏向靜態展覽的刻板印象，無論是歷史愛好者、文藝愛好者或是一家大小，都能夠找到適合自己的節目，同時把博物館和社區緊密連結，又預計整個活動可吸引超過50萬人次參與，數字與去年相若，當中超過11%為遊客。

市民梁小姐得悉活動，首站便決定製作大押招牌彩繪，認為將歷史內容轉化為互動形式相當有意義，既能勾起大眾對舊香港的回憶，亦吸引路過遊客認識香港本土傳統與特色。

此外，博物館節為第六屆粵港澳大灣區文化藝術節響應節目，與粵港澳大灣區博物館聯盟的10間博物館的合作，加強與大灣區的文博聯繫。