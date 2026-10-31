8平台申請香港網約車牌照 Uber、滴滴都來了

AI摘要 文章摘要整理： 香港網約車牌照申請截止，共8間平台參與，政府將審核資本、營運與盡職審查後，料下月公布1萬個車輛許可證分配及年內名單。

香港網約車 服務牌照申請12日截止，運輸署共收到8份申請，包含Uber、滴滴、高德地圖及新加坡平台TADA等4間知名平台均已遞交，年內將公布合資格平台名單。運輸及物流局局長陳美寶表示，八間公司提交申請印證業界對香港市場充滿信心；立法會議員莊豪鋒則認為，網約車規範化能讓各地旅客「無縫接軌」叫車，是擦亮香港旅遊招牌的絕佳時機。

綜合明報、大公報報導，政府日前邀請有意經營者申請牌照，申請條件要求極高，包含申請者須具備至少5000萬元資本、在至少兩個人口達750萬的城市日均處理至少10萬訂單經驗等，牌照有效期最長5年，每年牌費120萬元。

評審範圍涵蓋車隊管理、預約平台服務、營運經驗、財政能力及落實「人車綁定」盡職審查等項目；評審委員會由運輸及物流局、數字政策辦公室及運輸署代表組成，將向運輸署長提交建議，爭取下月公布一萬個網約車輛許可證的分配安排。

面對合資格車輛設有一萬個配額上限，高德香港公共事務主管楊旭波強調對「一體化出行服務平台」優勢充滿信心。滴滴則指出，過去三個月平台新登記的士司機人數增長逾35%，未來將配合審批推進準備工作，支持的士與網約車共存互補。

自2014年攻港的Uber亦表示，有信心憑全球營運經驗配合規管要求。此外，八達通與「曹操出行」6月成立合資公司，八達通昨回應稱會在適當時候分享更多資訊。

運輸及物流局局長陳美寶表示，八間平台公司提交申請，印證平台對香港市場充滿信心。運輸署將盡快審核，爭取下月公布車輛許可證分配安排，期望今年內公布合資格平台名單。

立法會議員莊豪鋒表示，網約車服務申請者來自不同地區，形容是「百花齊放」，不單讓本地市民多了高質素選擇，更可讓各地旅客抵港，就可以打開在家鄉慣常使開、最熟悉的「叫車App」，「無縫接軌」即時叫車。