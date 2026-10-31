陳奕迅錄音演出26場 500萬人瘋搶門票中籤率不到0.24%

陳奕迅26場錄音演出掀搶票熱潮。(圖／EAS Music Limited提供)

AI摘要 文章摘要整理： 陳奕迅重返出道舞台舉辦26場錄音演出，門票採抽籤登記制卻吸引近500萬人搶登記，中籤率極低，主辦方並已加強查核及報警防堵黃牛。

香港 歌神陳奕迅(Eason)將於12月12日起舉辦26場現場錄音演出，門票採登記抽籤制，短短兩天吸引近500萬人登記，堪稱香港演唱會史上罕見的搶票盛況。估計中籤率不到0.24%，約427人才能有一人中籤。主辦單位更發現已有黃牛在網路兜售門票，強調目前一張票都尚未售出，已報警處理。

綜合港媒報導，陳奕迅這次舉辦「McDonald's Presents: Recording Sessions With Mr. Eason Chan」，將重返31年前參加歌唱比賽的出道舞台香港演藝學院，與昔日合作夥伴攜手，重新演繹出道以來的歷年專輯作品，並以現場錄音形式呈現。

不同於一般演唱會，這次演出以錄音為主，現場存在不少變數，觀眾必須嚴格遵守禁止發聲及拍攝等規定，對向來喜歡與歌迷互動的陳奕迅而言，也是一大挑戰。

陳奕迅笑說，大家都知道他喜歡與人分享音樂，但以這種方式一次和這麼多人分享，應該也只有這一次，顯示這場錄音演出的特殊意義。

主辦單位表示，門票登記於10月28、29日開放，截至29日晚間11時59分，累計高達495萬6164人完成登記，反應空前熱烈。

這次26場演出，主辦單位將九成門票保留公開發售，採抽籤方式分配。若以每場約1000名觀眾、每名中籤者最多購買兩張門票估算，中籤率僅約0.234%，相當於每427人只有一人中籤，競爭相當激烈。

面對龐大登記人數，票務平台將進一步核查資料，包括排除重複登記、異常電話號碼、可疑電子郵件地址，以及疑似黃牛操作的不正常登記，完成審查後才會公布抽籤結果，以保障真正歌迷的購票機會。

主辦單位指出，近日發現社群平台及網站出現大量聲稱提供抽籤攻略、代購服務，甚至保證取得門票的訊息，部分疑似涉及黃牛活動。

主辦單位嚴正澄清，抽籤購票程序尚未正式售出任何門票，網路上聲稱「手握門票」、「保證有票」，或要求提前付款的說法均不可信。相關可疑售票活動已蒐證並向警方報案，呼籲歌迷勿向來路不明人士購票。

依主辦單位公布的安排，首輪抽籤結果預定下周一公布，11月5日上午11時開放中籤者購票。登記者可透過官方頁面輸入確認編號及電話號碼查詢結果，中籤者也將收到電子郵件通知及手機簡訊購票驗證碼。

主辦單位感謝近500萬歌迷熱烈支持，強調將持續透過資料核查及抽籤機制維持購票公平，避免黃牛利用歌迷熱情牟利。