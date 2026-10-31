宏福苑火災究責點名4部門失職 保安局長：自己不重要

鄧炳強被問到個人去留，強調身為政治任命官員，最重要的是遵從特首指示。(路透資料照片)

AI摘要 文章摘要整理： 宏福苑大火調查報告指房屋、屋宇、消防及勞工系統皆有失職，掀起政治問責風波，3名相關局長雖被追問去留，但均表明會留任推動改革。

香港 大埔宏福苑 大火造成168人死亡，獨立委員會調查報告點名4個政府部門監管失職，房屋局長何永賢請辭後，政治問責風波持續延燒。其餘3名涉事部門所屬局長30日再被追問是否應下台，發展局長甯漢豪坦言曾考慮請辭，保安局長鄧炳強強調「自己不重要」，談及殉職消防員時一度哽咽。實政圓桌召集人田北辰則建議3人以剩餘任期無薪服務，展現問責誠意。

宏福苑火災獨立委員會報告除批評房屋局轄下獨立審查組，也指出屋宇署、消防處及勞工處存在監管缺失，分別涉及建築工程規管制度、消防設備停用管理及地盤吸煙投訴處理。3個部門分屬發展局、保安局及勞工福利局管轄，相關局長是否應承擔政治責任，成為輿論關注焦點。

綜合港媒報導，甯漢豪30日出席改革措施記者會，被問及是否曾向特首李家超請辭時，坦言「有思考過」，但強調個人意願並非最重要。

她以船長與船員比喻政府團隊，指出特首是船長，局長是航行中的船員，必須遵從船長指示，才能讓船依照部署繼續前進。她表示，李家超要求政治任命官員只要仍在崗位，就須全力推動改革，因此個人考慮已非首要。

鄧炳強同日在記者會上至少四度被問及是否考慮請辭或承擔政治責任。他重申，特首已要求政治團隊堅守崗位、吸取教訓並推動改革，自己將全力落實相關工作。

面對記者追問個人去留，鄧炳強表示：「自己不重要，社會重要，我們香港重要，國家重要。」強調身為政治任命官員，最重要的是遵從特首指示。

獨立委員會報告批評消防處缺乏危機意識，未妥善跟進消防裝置停用問題，且部門分工僵化，導致部分安全隱患落入監管真空。

鄧炳強回應時指出，報告同時肯定前線消防員在大火中奮不顧身救援，展現英勇精神，甚至有人付出生命代價。他談及消防員犧牲時一度哽咽，並表示消防處已提出多項改革措施，將透過立法及行政手段改善。

勞工及福利局長孫玉菡則強調，政治任命官員須向特首負責，重視團隊精神及大局意識。對於會否透過捐出薪金體現問責，他未正面回應，僅表示將依照特首指示留任推動改革。

實政圓桌召集人田北辰認為，3名局長涉事程度相對較輕，可以留任繼續服務香港，但單純承諾改革只是履行職責，未能充分體現政治問責。他建議3人「餘下任期免費為香港服務」，相信較能回應社會期望。

至於房屋局長出缺，現由副財政司長黃偉綸署任。他表示署任安排沒有期限，由於本屆政府任期僅剩約8個月，尋找合適接任人選將是一項挑戰，最終由特首決定。