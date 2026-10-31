香港資安連環爆 國泰航空5.3萬旅客資料外洩 考評系統也遭攻擊

國泰航空發生資安事故，涉及約5.3萬筆預訂紀錄。(中新社資料照片)

AI摘要 文章摘要整理： 香港接連爆出資安事故，國泰航空與考評局分別因系統遭非法存取與網攻，導致旅客及考生個資外洩，相關機構已通報警方與私隱專員公署並展開調查。

香港 接連發生網路資安事故。國泰航空30日證實，第三方服務供應商系統遭非法存取，約5.3萬筆旅客訂位資料外洩；香港考試及評核局同日也公布，資訊系統遭網路攻擊，約1.69萬名考生個資外洩。兩起事件均已通報香港個人資料私隱專員公署。

綜合香港01、明報、大公報報導，國泰28日接獲全球旅遊科技服務供應商Amadeus通報，發現未經授權人士自2023年8月至今年9月，利用系統帳戶登入憑證，擅自存取旅遊訂位資料，涉及約5.3萬筆預訂紀錄，其中包括國泰旅客資料。

遭存取的資料主要包括訂位參考編號、乘客姓名及航班資訊，少部分個案還涉及電子郵件、電話號碼、旅遊證件資料及飛行常客會員編號等。國泰強調，目前沒有證據顯示財務或付款相關資料遭不當存取，事件也未影響國泰自身系統及日常營運。

Amadeus已採取應變措施，包括重設密碼、加強系統監控及偵測能力，目前尚未發現外洩資料遭不當使用的證據。國泰表示，正分析供應商提供的資料，確認受影響範圍後，將個別通知相關旅客，並對事件造成的不便致歉。

香港個人資料私隱專員公署表示，已接獲國泰通報並展開調查，目前尚無法確認涉及多少香港旅客。截至30日，公署尚未接獲相關查詢或投訴。

另一方面，香港考評局30日公布，29日發現部分國際考試資訊系統遭網路攻擊，導致申請兩項國際考試、居住在中國的約1萬6900名考生個資外洩，涉及姓名、出生日期及電子郵件地址。

考評局表示，發現事故後已立即採取措施，全面檢查相關系統並調查事故原因及影響範圍，目前已報警並通報私隱專員公署，也已通知相關考試主辦機構，正安排聯絡受影響考生。

考評局強調，遭攻擊系統僅供個別小規模國際考試使用，香港中學文憑考試及絕大部分國際考試均使用獨立報考系統，目前沒有證據顯示受到波及。局方已設立查詢熱線，並向受影響人士致歉。

香港網絡安全事故協調中心提醒，外洩資料可能被用於冒充航空公司客服，增加針對性詐騙風險。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑指出，國泰事件反映第三方供應商的資安風險，旅客若收到自稱航空公司的訊息，即使對方掌握真實航班資料，也應透過官方管道核實，切勿點擊不明連結或提供付款資訊。