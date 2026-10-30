宏福苑釀168死報告出爐 香港特首率官員致歉 房屋局長請辭

香港去年11月26日發生宏福苑大火，7名人士及兩間公司共涉25罪6月10日被起訴，警方廉署斥為私利造成168人罹難；圖為71歲黃先生在得知妻子被困屋內後的驚恐反應。(路透資料照片)

AI摘要 文章摘要整理： 宏福苑火災獨立委員會報告出爐後，香港特首李家超率官員道歉並接受房屋局長請辭，同時宣布以嚴打圍標為核心的7大制度改革。

香港 大埔宏福苑 慘案釀168死，行政長官李家超29日率領7名官員鞠躬致歉，李家超點名4部門有缺失，宣布推行涵蓋嚴打樓宇圍標等七大重點全面改革，並由房屋局局長何永賢承擔政治責任請辭獲准，職缺由財政司副司長黃偉綸兼任，寫下香港回歸以來首次官員因災集體致歉與局長下台的紀錄。

明報報導，就大埔宏福苑火災成立的獨立委員會22日向行政長官李家超提交報告。李家超29日在政府總部舉行記者會公布報告，表示對火災導致168人死亡深感傷痛難過，並聯同多位司局長向宏福苑居民及全港市民鞠躬致歉。

被多次問到保安局長、勞福局長及發展局長轄下部門同有缺失，為何3名局長不需問責下台，李稱這是他的「個人政治決定」。至於李家超本人是否要問責，他說「自我檢討的過程中」考慮到政府需推行大量制度改革，作為政府第一責任人，需帶領政府處理問題。

大公、文匯報報導，李家超表示，他早前已在新一份施政報告就樓宇維修制度公布優先推行8項改革工作。在此次獨立委員會報告建議的基礎上，特區政府會作全流程檢視，由樓宇維修開始的第一步到各關鍵環節作系統性改革，「政府在檢視中尤其關注以下重點問題，首先，問題的開端是圍標，必須立法禁止樓宇維修工程圍標。報告指出有背景可疑人物，包括黑社會分子，操控投標結果，合謀串通顧問、專業人士、承建商等貪污舞弊，我們必須嚴厲迎頭打擊。」

李家超宣布政府會推行全面改革，包括禁止和打擊樓宇維修工程圍標；成立跨部門特遣隊打擊樓宇維修工程圍標罪行；成立樓宇維修支援及服務局；改革樓宇維修運作和監管制度；改革屋宇署結構及改組房屋局轄下獨立審查組，同時加強消防處和勞工處的相關巡查和職能；建立中央數據系統並改革投訴機制；以及成立由政務司司長主持的督導委員會，逐一檢視獨立委員會的建議，確保巨細無遺，推展和監督落實工作。

報導指出，在追究責任方面，李家超表示，警方和廉政公署至今共起訴了7人及兩間公司，涉及共25項控罪，包括涉嫌誤殺、串謀詐騙、企圖妨礙司法公正等；勞工處向涉事承建商、工程顧問等提出合共25項檢控，涉嫌違反職安健法例；屋宇署向4人及兩間公司提出合共259項控罪，包括涉嫌使用不合規的物料等；消防處向一人及兩間公司提出合共12項檢控，包括涉嫌違反《消防（裝置及設備）規例》的罪行。

律政司司長林定國表示，政府會修訂《競爭條例》，將圍標列為刑事罪行。刑事罪行將針對樓宇大型維修工程，包括前期工作和顧問服務，並涵蓋圍標以外、現行《競爭條例》下界定的嚴重反競爭行為，例如合謀定價、瓜分市場等。違法者一經定罪，建議最高刑罰包括十年監禁，罰款最多1000萬元或違法所得商業利益的三倍，又或是違法期間每年度本地營業額的50%。

香港特首李家超29日率相關官員舉行記者會，公布大埔宏福苑大火調查報告，官員在記者會開始時致歉鞠躬。(路透)