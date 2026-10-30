我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

MLB／鄭宗哲被紅襪交易至老虎 有望與李灝宇組台灣內野搭檔

黃仁勳防諜效應？矽谷AI公司教育員工別做「這些事」

宏福苑釀168死報告出爐 香港特首率官員致歉 房屋局長請辭

香港新聞組／香港30日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
香港去年11月26日發生宏福苑大火，7名人士及兩間公司共涉25罪6月10日被起訴...
香港去年11月26日發生宏福苑大火，7名人士及兩間公司共涉25罪6月10日被起訴，警方廉署斥為私利造成168人罹難；圖為71歲黃先生在得知妻子被困屋內後的驚恐反應。(路透資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

宏福苑火災獨立委員會報告出爐後，香港特首李家超率官員道歉並接受房屋局長請辭，同時宣布以嚴打圍標為核心的7大制度改革。

香港大埔宏福苑慘案釀168死，行政長官李家超29日率領7名官員鞠躬致歉，李家超點名4部門有缺失，宣布推行涵蓋嚴打樓宇圍標等七大重點全面改革，並由房屋局局長何永賢承擔政治責任請辭獲准，職缺由財政司副司長黃偉綸兼任，寫下香港回歸以來首次官員因災集體致歉與局長下台的紀錄。

明報報導，就大埔宏福苑火災成立的獨立委員會22日向行政長官李家超提交報告。李家超29日在政府總部舉行記者會公布報告，表示對火災導致168人死亡深感傷痛難過，並聯同多位司局長向宏福苑居民及全港市民鞠躬致歉。

被多次問到保安局長、勞福局長及發展局長轄下部門同有缺失，為何3名局長不需問責下台，李稱這是他的「個人政治決定」。至於李家超本人是否要問責，他說「自我檢討的過程中」考慮到政府需推行大量制度改革，作為政府第一責任人，需帶領政府處理問題。

大公、文匯報報導，李家超表示，他早前已在新一份施政報告就樓宇維修制度公布優先推行8項改革工作。在此次獨立委員會報告建議的基礎上，特區政府會作全流程檢視，由樓宇維修開始的第一步到各關鍵環節作系統性改革，「政府在檢視中尤其關注以下重點問題，首先，問題的開端是圍標，必須立法禁止樓宇維修工程圍標。報告指出有背景可疑人物，包括黑社會分子，操控投標結果，合謀串通顧問、專業人士、承建商等貪污舞弊，我們必須嚴厲迎頭打擊。」

李家超宣布政府會推行全面改革，包括禁止和打擊樓宇維修工程圍標；成立跨部門特遣隊打擊樓宇維修工程圍標罪行；成立樓宇維修支援及服務局；改革樓宇維修運作和監管制度；改革屋宇署結構及改組房屋局轄下獨立審查組，同時加強消防處和勞工處的相關巡查和職能；建立中央數據系統並改革投訴機制；以及成立由政務司司長主持的督導委員會，逐一檢視獨立委員會的建議，確保巨細無遺，推展和監督落實工作。

報導指出，在追究責任方面，李家超表示，警方和廉政公署至今共起訴了7人及兩間公司，涉及共25項控罪，包括涉嫌誤殺、串謀詐騙、企圖妨礙司法公正等；勞工處向涉事承建商、工程顧問等提出合共25項檢控，涉嫌違反職安健法例；屋宇署向4人及兩間公司提出合共259項控罪，包括涉嫌使用不合規的物料等；消防處向一人及兩間公司提出合共12項檢控，包括涉嫌違反《消防（裝置及設備）規例》的罪行。

律政司司長林定國表示，政府會修訂《競爭條例》，將圍標列為刑事罪行。刑事罪行將針對樓宇大型維修工程，包括前期工作和顧問服務，並涵蓋圍標以外、現行《競爭條例》下界定的嚴重反競爭行為，例如合謀定價、瓜分市場等。違法者一經定罪，建議最高刑罰包括十年監禁，罰款最多1000萬元或違法所得商業利益的三倍，又或是違法期間每年度本地營業額的50%。

香港特首李家超29日率相關官員舉行記者會，公布大埔宏福苑大火調查報告，官員在記者...
香港特首李家超29日率相關官員舉行記者會，公布大埔宏福苑大火調查報告，官員在記者會開始時致歉鞠躬。(路透)

精華 FAQ

  • 李家超率7名官員向受災居民及全港市民鞠躬致歉，並承認相關部門有缺失。他同時強調政府會全面檢視樓宇維修制度，推動大規模改革。

  • 房屋局局長何永賢承擔政治責任請辭，並已獲准離任。其職缺由財政司副司長黃偉綸兼任，成為事件後政府人事調整的一部分。

  • 政府將推行7大改革，包括立法禁止並打擊樓宇維修圍標、成立跨部門特遣隊、設立支援及服務局，並修訂《競爭條例》，把圍標列為刑事罪行。

香港 宏福苑

上一則

2027年春晚總導演又是她…評論區吵翻了「還我年味」

下一則

「必須治到1米8」 鄭州媽帶兒就診 開口第1句就提要求

延伸閱讀

APEC前夕宏福苑大火調查報告公布 港房屋局長請辭

APEC前夕宏福苑大火調查報告公布 港房屋局長請辭
香港宏福苑大火獨立調查委員會點名4港府部門要負責

香港宏福苑大火獨立調查委員會點名4港府部門要負責
發現屋主過世便霸占房屋冒充身分 員警面臨多項重罪起訴

發現屋主過世便霸占房屋冒充身分 員警面臨多項重罪起訴
五中反腐 前中聯部長劉建超斷崖式貶官 正部降為處級

五中反腐 前中聯部長劉建超斷崖式貶官 正部降為處級

熱門新聞

藍思科技董事長周群飛。（取材自新華網）

中國新晉女首富：周群飛白手起家 身家1270億人民幣

2026-10-27 22:35
兩人的結婚照。（取材自極目新聞／受訪者供圖）

中國外送員閃婚美國幼教師 如今準備離婚 1原因走不下去

2026-10-24 07:30
美籍華裔刑事鑒識專家李昌鈺。 （中新社檔案照）

神探骨灰一半留美⋯李昌鈺安葬揚州 遺孀淚別：等我18年 跟你合葬

2026-10-23 09:57
谷愛凌(左)23日見蘇州書記范波。（取材自微博）

谷愛凌見蘇州書記 「洗澡浴花」造型挨酸不莊重

2026-10-24 21:31
10月24日，金正恩離開丹東時，王滬寧到中朝新鴨綠江大橋送行。（新華社）

金正恩結束閃電訪中 分析：盼北京加速兌現承諾

2026-10-24 14:47
中國外交部發言人郭嘉昆。歐新社

還抵制姆巴佩嗎？中國外交部：我們重視當事人的道歉

2026-10-28 12:46

超人氣

更多 >
茶包別再沖熱水 研究：釋出上千塑膠微粒 玉米纖維也不例外

茶包別再沖熱水 研究：釋出上千塑膠微粒 玉米纖維也不例外
巴國一度對台關領空又放行 梁文傑引用蔣中正口號回應

巴國一度對台關領空又放行 梁文傑引用蔣中正口號回應
黃仁勳身邊有中國美女間諜 紐時爆美方監控內幕

黃仁勳身邊有中國美女間諜 紐時爆美方監控內幕
CNN：阿拉斯加州民主黨人為川普送上政治大禮

CNN：阿拉斯加州民主黨人為川普送上政治大禮
從紐約一路步行到舊金山 沒幾個小時他就被偷了

從紐約一路步行到舊金山 沒幾個小時他就被偷了