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宏福苑調查報告嚴批4人罪魁禍首 火災極可能由1根菸引發

香港新聞組／香港30日電
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香港大埔宏福苑大火造成嚴重傷亡，港府要求承建商購入棚網後須化驗才能上架使用；有實...
香港大埔宏福苑大火造成嚴重傷亡，港府要求承建商購入棚網後須化驗才能上架使用；有實驗所發現，約8成檢測不合格。（中通社）

AI摘要

文章摘要整理：

香港宏福苑大火奪168命後，調查報告批評宏業與鴻毅4名負責人罔顧安全，並指火災極可能由1個熱源、或1根菸引發，迅速蔓延釀成悲劇。

追查香港釀成168死、逾1900戶失去家園的宏福苑大火，港府29日公開獨立委員會逾千頁調查報告，點名總承建商「宏業建築」與工程顧問「鴻毅建築師」的四名負責人為「罪魁禍首」，痛批其為牟利採用非阻燃棚網、發泡膠板封窗等不合規物料，完全罔顧居民生命安全；報告亦揭露火災極有可能因一個熱源，可能是一根香菸，點燃宏昌閣104室及105室外平台上紙質物料，大火極速垂直蔓延引致濃煙阻礙居民疏散，大多數遇難者死於吸入濃煙。

大公報報導，獨立委員會於今年3月至7月期間，舉行了6輪共30場公開聽證會，聽取了80名證人的口述證供，取得逾100萬個檔案，數據量超過2兆字節，並以此為事實基礎完成研訊及撰寫報告，22日提交行政長官李家超。

報告第10章專門處理工程承建商／承辦商、私營機構的責任，指出宏業以3.36億元獲批為宏福苑大維修總承建商，對整個項目負有全面責任；鴻毅則為其獨立監督人，兩間公司對工程施工及監督負有全盤責任，對大火有整體過失。

報告點名宏業董事侯華建及何建業、鴻毅董事黃俠然，以及註冊檢驗人員吳躍四人為「罪魁禍首」，須為火災造成多人喪生負責，應受到委員會最嚴厲批評。聽證會多次邀請侯華建及何建業回應指控，但他們完全置之不理，聲稱願意協助和致以同情，僅屬虛偽表現。委員會多次向黃俠然及吳躍提出要求及邀請，但二人均沒有向委員會提供任何書面供詞，亦不願意在聽證會上作供。

報告並揭露宏業及鴻毅大量罔顧居民安全的違法行為，包括購買非阻燃棚網、以發泡膠板全面遮蓋8幢樓宇窗戶、在樓梯間開設「生口」、涉嫌虛假文書等。

報告進一步揭露，鴻毅前任註冊檢驗人員沈鉅忠離世約兩年後，鴻毅仍未有依法報告，其後聲稱委任吳躍接任，但證據顯示吳躍只是收取費用、借出姓名作為簽署文件的「橡皮圖章」，從未親身進行任何檢驗。

報告設專節講述消防隊目何偉豪殉職，稱何曾有能力離開宏泰閣逃生，但相信他嘗試協助其他居民疏散，後來「幾乎毫無自救餘地」。委員會稱何命懸一線仍捨己為人，彰顯無私奉獻最高典範。

精華 FAQ

  • 報告點名宏業董事侯華建、何建業，以及鴻毅董事黃俠然和註冊檢驗人員吳躍4人為「罪魁禍首」，認定他們對工程施工、監督及安全失守負有主要責任。

  • 報告批評兩家公司為牟利使用非阻燃棚網、以發泡膠板封窗，並在樓梯間開設「生口」等，令火勢更易垂直蔓延，濃煙亦大幅阻礙居民疏散。

  • 報告研判火災極可能由1個熱源、可能是一根香菸，點燃宏昌閣外平台上的紙質物料；大火隨後急速擴散，而多數遇難者則死於吸入濃煙。

香港 港府 宏福苑

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