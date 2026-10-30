荷蘭大師傑作明年在香港故宮開展 看維梅爾名畫「情書」

17世紀荷蘭黃金時代畫家維梅爾的畫作《情書》，明年將首次在香港展出。(取材自荷蘭國家博物館)

AI摘要 文章摘要整理： 香港故宮文化博物館與荷蘭國家博物館將於2027年合辦荷蘭大師特展，展出約100件珍品，包括維梅爾《情書》及多件倫勃朗作品，並推動長期合作。

香港故宮 文化博物館近日宣布，與荷蘭國家博物館將於2027年首度攜手呈獻重量級荷蘭大師傑作特展，在香港展出約百件珍品，包括維梅爾（Vermeer）名作「情書」，並帶來大灣區 歷來最大規模的倫勃朗（Rembrandt van Rijn，又譯林布蘭）作品展藏。

大公報報導，這場重量級展覽將展出前所未見、數量可觀的17世紀荷蘭黃金時代的頂尖巨作，包括維梅爾的存世畫作僅約35幅。他最珍貴的作品之一《情書》將首度於香港展出；亦呈獻大灣區歷來展出數量最多的倫勃朗傑作，以及象徵全球貿易精髓且彌足珍貴的歷史文物。

展覽萃取自荷蘭國家博物館享譽全球的頂尖館藏，涵蓋約100件繪畫、船模、陶瓷、金工、紡織品、版畫及素描，並輔以多媒體裝置，展示歷史上荷蘭共和國與中國之間在藝術、貿易及外交方面的交流盛況。除展覽外，兩館亦將透過共同研究及教育項目，展開長期合作。

此份與荷蘭國家博物館簽署的合作備忘錄為香港故宮文化博物館與國際文化機構達成的第20份合作協議。

報導指出，香港故宮文化博物館館長吳志華表示，香港故宮文化博物館立足於世界文化交匯的國際大都會，致力推廣中國文化藝術，並透過多元展覽、學術研究及教育項目，促進不同文明之間的對話。自2022年開幕以來，已與中國內地、亞洲其他國家、歐洲及全球20間世界級機構建立合作夥伴關係。

荷蘭國家博物館館長塔科·迪比茨表示，樂見香港故宮文化博物館與荷蘭國家博物館展開此次文化交流，讓香港觀眾借此領略荷蘭的歷史底蘊。